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علماء يطورون كمبيوتر أصغر من حبة الملح

علماء يطورون كمبيوتر أصغر من حبة الملح
http://almnatiq.net/?p=554421
المناطق_متابعات

كشف علماء بشركة آي بي إم، العالمية لتطوير الحواسيب والبرمجيات، كمبيوتراً أصغر من حبة الملح، واصفين إياه بأصغر حاسب في العالم، وذلك خلال فعاليات مؤتمرها “IBM Thing 2018″، الذي انطلق يوم امس الاثنين.

ورغم أن الكمبيوتر مزود برقاقة “x86” من 1990، التي لا تُقارن بنظيراتها الحالية، إلا أنه يحتاج إلى ميكروسكوب ليتمكن الشخص من رؤيته.

وحسب ما ورد في موقع مشابل الإلكتروني، فإن كلفة تصنيع الكمبيوتر لا تتجاوز 10 سنتات، رغم احتوائه على العديد من مئات الآلاف من الترانزستور، التي تساعده على أداء مهامه من تحليل واتصال وتعامل مع البيانات.

وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر يعمل بتقنية بلوك تشين، ويُعتبر مصدر بيانات لتطبيقات بلوك تشين، إذ صُمم لمتابعة ومراقبة شحن البضائع وكشف السرقة والاحتيال ورصد المخالفين لقواعد العمل.

وأشارت الشركة إلى أنها لا تزال في بداية عملها في هذا، وقال رئيس قسم الأبحاث لدى “آي بي إم”أرفيند كريشنا” في السنوات الخمس المقبلة ستصبح أجهزة الكمبيوترات متناهيةً الصغر مثل جهازنا، وستدمج في جميع الأشياء والأجهزة التي نتعامل معها يومياً.

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