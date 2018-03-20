ترامب: الحرس الثوري يسرق شعب إيران لتمويل الإرهاب بالخارج

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحاسب الحرس الثوري والنظام الإيراني بسبب قمعهم المواطنين الإيرانيين الذين يحتجون على الاضطهاد.

‏وأشار إلى أن النظام الإيراني يقمع حقوق مواطنيه ويمنعهم من الحصول على المعلومات.

وأن الحرس الثوري أنفق أكثر من 16 مليار دولار من ثروات الإيرانيين لدعم نظام الأسد والإرهاب في سوريا والعراق واليمن وأن الحرس الثوري يسرق الشعب الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج، مؤكدا أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت تعميما يؤكد دعم أمريكا لحرية حصول الشعب الإيراني على المعلومات.