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منطقة الرياض

41 فتاة سعودية يبدأن العمل في استقبال وحجوزات الفنادق بمكة

41 فتاة سعودية يبدأن العمل في استقبال وحجوزات الفنادق بمكة
http://almnatiq.net/?p=554439
المناطق_مكة

بدأت 41 فتاة سعودية أعمالهن في وظائف فندقية لأقسام الموارد البشرية والاستقبال والحجوزات وأعمال الطبخ في فنادق مكة المكرمة.
“تجربتهن”
وفي حديث بعض الفتيات عن تجربتهن قالت موظفة الاستقبال سارة نجار، إننا مصممين بأن نكون أكثر احترافية ونتعلم كل ماهو جديد في عالم الفنادق فالعمل فيه ممتعة وشغف للتعرف على الكثير من ثقافات الشعوب من خلال التعامل مع الزوار والمعتمرين من مختلف الجنسيات والبلدان.
أما عبير الحربي، التي تعمل في تجهيز وتحضير الطعام فذكرت أنها سعيدة بما تقوم به وأن البيئة المكانية مناسبة والتي تمتاز بالكثير من الخصوصية مما أعطاها دافع أكبر بالقدرة على الإنتاجية والتفكير فيما هو أبعد عن ذلك.
وأوضحت منسقة التأمين الطبي عفاف عبدالله، بأن المكان والخصوصية والتطوير المهني والتدريب الذي يحصلن عليه يساعدهن على القيام بمهام عملهن على أكمل وجه.
“العلم والمعرفة”
وقالت موظفة الاستقبال بالمكاتب الأمامية ريم باقطيان، أعمل كموظفة إستقبال من عدة سنوات والمسار الوظيفي أمامي وسلم الترقيات واضح لذلك نحن نعمل بكل جد واجتهاد ونهدف من خلال ذلك إلى تطوير قدراتنا والإلمام بكل ماهو جديد فالفرص متاحة أمامنا كسيدات متى ماتسلحنا بالعلم والمعرفة.
وقالت أراء بخاري، موظفة سنترال وإدخال بيانات فأكدت ترد إلينا يوميا عشرات الاتصالات من النزلاء وإذ اتضح لهم أننا سعوديات يقومون بدعمنا وتوجيهنا والدعاء لنا.

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