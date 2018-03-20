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بالفيديو.. العثور على ثعبان داخل حقيبة طالبة في مدرسة بعسير!

بالفيديو.. العثور على ثعبان داخل حقيبة طالبة في مدرسة بعسير!
http://almnatiq.net/?p=554444
المناطق_عسير

فوجئت طالبة بإحدى مدارس قطاع ردوم بتهامة شهران في منطقة عسير بوجود ثعبان داخل حقيبتها المدرسية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة قيام أشخاص بإخراج الثعبان من داخل حقيبة الطالبة في فناء المدرسة وتم مباغتته بعدة ضربات بعصا غليظة ما أدى لقتله .
وطالب ” مغردون” بضرورة القضاء على الثعابين والدواب السامة وتطهير المنطقة منها حرصا على حياة المواطنين.

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