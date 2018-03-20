المنتخب السعودي يواصل تدريباته في إسبانيا

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واصل المنتخب السعودي لكرة القدم برنامجه التدريبي في مدينة ماربيا الإسبانية، حيث أجرى حصته التدريبية المسائية على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي، وذلك ضمن برنامج الإعدادي المقام ضمن جولة الإعداد الثالثة للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وبدأت الحصة بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، ليبدأ بعدها المدير الفني إخوان أنطونيو بيتزي بتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، التي طبقت على مساحات متنوعة تركزت على الضغط ونقل الكرة السريعة، ليقسم بعدها بيتزي اللاعبين لثلاثة مجموعات، للمشاركة في تقسيمة على نصف مساحة الملعب، فيما اختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب اليوم الثلاثاء حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

وأكد لاعب خط وسط المنتخب السعودي فهد المولد أنهم يعيشون أجواءً مميزة في المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي من كافة الإمكانيات، مبيناً أن الجميع على قدر عالٍ من الحضور الذهني.

وعن المواجهتين الوديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا، قال اللاعب: المواجهتان قويتان من ناحية الاستفادة الفنية العالية، فالأداء هو المقياس الهام، خصوصاً وأن المدير الفني قريب منا ويعرف مستوياتنا.

واختتم المولد حديثه قائلاً: نأمل دائماً بالفوز بثقة الجماهير، ونحن نعدهم بتسجيل الحضور القوي الذي يواكب طموحهم وتطلعاتهم.