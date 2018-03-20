احدث الأخبار

الأمن العام يعلن نتائج القبول المبدئي لوظيفة «جندي/ نساء»
أبرز المواد
 المنتخب السعودي يواصل تدريباته في إسبانيا
أبرز المواد
 «الصحة» تدعو 478 متقدمًا ومتقدمة لمطابقة بياناتهم النهائية
أبرز المواد
 أعضاء شورى: ينتقدون غياب دور “هيئة الأمر بالمعروف” في الأسواق وأماكن التجمعات العامة
منوعات
 اليمن.. المبعوث الأممي الجديد يلتقي هادي اليوم بالرياض
أبرز المواد
 بالفيديو.. العثور على ثعبان داخل حقيبة طالبة في مدرسة بعسير!
أبرز المواد
 41 فتاة سعودية يبدأن العمل في استقبال وحجوزات الفنادق بمكة
أبرز المواد
 بطريقة غير متوقعة.. شاهد: لص يخدع بائع ويسرق جوال أمام عينيه في الكويت
أبرز المواد
 شاهد لاعب سيرك شهيرا يسقط خلال العرض ويلقى حتفه
أبرز المواد
 خالد بن سلمان يدشن حسابه على تويتر.. وهذه أول تغريدة
أبرز المواد
 خيال يتحول واقعاً.. كوادكوبتر ذكية تحلق بلا مساعدة
أبرز المواد
 شاهد: تخريج «100» متعافي من إدمان المخدرات
أبرز المواد
الحلقة الثانية| من القاعدة إلى داعش.. بداية الشقاق وصعود حلم “الخلافة”

الحلقة الثانية| من القاعدة إلى داعش.. بداية الشقاق وصعود حلم “الخلافة”

أبرز المواد
مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

أبرز المواد
قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

أبرز المواد
قرار إغلاق محكمة الأرطاوية كابوس يزيد المعاناة ويضاعف المتاعب”

قرار إغلاق محكمة الأرطاوية كابوس يزيد المعاناة ويضاعف المتاعب”

منطقة الرياض

المنتخب السعودي يواصل تدريباته في إسبانيا

المنتخب السعودي يواصل تدريباته في إسبانيا
http://almnatiq.net/?p=554447
المناطق_الرياض

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم برنامجه التدريبي في مدينة ماربيا الإسبانية، حيث أجرى حصته التدريبية المسائية على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي، وذلك ضمن برنامج الإعدادي المقام ضمن جولة الإعداد الثالثة للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وبدأت الحصة بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، ليبدأ بعدها المدير الفني إخوان أنطونيو بيتزي بتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، التي طبقت على مساحات متنوعة تركزت على الضغط ونقل الكرة السريعة، ليقسم بعدها بيتزي اللاعبين لثلاثة مجموعات، للمشاركة في تقسيمة على نصف مساحة الملعب، فيما اختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب اليوم الثلاثاء حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

وأكد لاعب خط وسط المنتخب السعودي فهد المولد أنهم يعيشون أجواءً مميزة في المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي من كافة الإمكانيات، مبيناً أن الجميع على قدر عالٍ من الحضور الذهني.

وعن المواجهتين الوديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا، قال اللاعب: المواجهتان قويتان من ناحية الاستفادة الفنية العالية، فالأداء هو المقياس الهام، خصوصاً وأن المدير الفني قريب منا ويعرف مستوياتنا.

واختتم المولد حديثه قائلاً: نأمل دائماً بالفوز بثقة الجماهير، ونحن نعدهم بتسجيل الحضور القوي الذي يواكب طموحهم وتطلعاتهم.

روابط ذات صلة

الأمن العام يعلن نتائج القبول المبدئي لوظيفة «جندي/ نساء»

الأمن العام يعلن نتائج القبول المبدئي لوظيفة «جندي/ نساء»
«الصحة» تدعو 478 متقدمًا ومتقدمة لمطابقة بياناتهم النهائية

«الصحة» تدعو 478 متقدمًا ومتقدمة لمطابقة بياناتهم النهائية
اليمن.. المبعوث الأممي الجديد يلتقي هادي اليوم بالرياض

اليمن.. المبعوث الأممي الجديد يلتقي هادي اليوم بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*