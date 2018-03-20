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منطقة الرياض

«الصحة» تدعو 478 متقدمًا ومتقدمة لمطابقة بياناتهم النهائية

«الصحة» تدعو 478 متقدمًا ومتقدمة لمطابقة بياناتهم النهائية
http://almnatiq.net/?p=554454
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة أسماء 478 من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعلنة في 25/6/1439هـ على البوابة الالكترونية للوزارة، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 3/7/1439هـ، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية.

وذلك بهدف مطابقة ما تم تسجيله على برنامج (جدارة) من بيانات مع الوثائق الأصلية، والأسماء المعلنة هي لمنْ تمت مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (التقدير في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج، الرغبات المكانية)، ومَنْ لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يُعد ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشح، وإنما للتأكد من سلامة البيانات، كما طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية، واصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:الهوية الوطنية مع نسخة منها.

إضافة لأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

أما الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي وشهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية وبطاقة التسجيل المهني (سارية المفعول).

وللاطلاع على أسماء المدعوين
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2018-03-19-003-2.pdf

وللاطلاع على أسماء المدعوات
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2018-03-19-003-1.pdf

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