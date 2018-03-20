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منطقة الرياض

الأمن العام يعلن نتائج القبول المبدئي لوظيفة «جندي/ نساء»

الأمن العام يعلن نتائج القبول المبدئي لوظيفة «جندي/ نساء»
http://almnatiq.net/?p=554460
المناطق_جدة

أعلنت شؤون التدريب بمديرية الأمن العام عن إعلان نتائج القبول المبدئي لوظيفة (جندي / نساء) وعلى جميع المرشحات للقبول المبدئي إحضار المستندات التالية: أصل بطاقة الأحوال المدنية وصورة منها وصورة من كرت العائلة وأصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة مصدقة من الجهة المشرفة عليها.

بالإضافة إلى أصل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم أو الدورة التدريبية والسجل الأكاديمي وصورة مصدقة من الجهة المشرفة عليها وملف علاقي بلاستيك ترتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه والحضور الساعة السابعة صباحاً في الموقع المحدد في إستمارة القبول المبدئي.

ولمعرفة نتيجة القبول على الرابط:
https://jobs.moi.gov.sa

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