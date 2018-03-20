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اليمن: الشرعية تتقدم في البيضاء والجوف

اليمن: الشرعية تتقدم في البيضاء والجوف
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المناطق_وكالات

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية التقدم ميدانياً في عدة جبهات شرقي محافظة البيضاء، وشمالي غرب محافظة الجوف امس الإثنين، فيما دارت معارك ضارية بين قوات الجيش ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية بحسب موقع “سبتمبر نت” إن قوات الجيش الوطني واصلت تقدمها الميداني، الإثنين، في المناطق الواقعة ما بين مديريتي ناطع، والملاجم.

وذكرت أن قوات الجيش الوطني سيطرت على مساحات شاسعة من جبل الظهر الاستراتيجي، المطل على منطقة فضحة، أولى مناطق مديرية الملاجم.

وواصلت تقدمها الميداني لإحكام السيطرة على قمة جبل الظهر، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأسفرت المعارك عن تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

معارك ضارية في الحديدة
كما دارت معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في مديرية حيس، جنوبي الحديدة، وقال مصدر ميداني، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيات شرقي مديرية حيس.

وتزامنت المعارك بحسب المصدر، مع قصف مكثف لمدفعية قوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيات الحوثية في المنطقة ذاتها، وخلفت المواجهات خسائر فادحة في صفوف ميليشيا الحوثي، إضافة إلى تدمير مدفعية الجيش الوطني دبابة وعدد كبير من الدراجات النارية ومخزن أسلحة.

وواصلت مقاتلات التحالف العربي شن غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في عدة مواقع بالمديرية ذاتها.

تحرير مناطق بالجوف
وفي الجوف، حققت قوات الجيش الوطني في مديرية برط العنان، شمالي غرب المحافظة، تقدمها الميداني في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها الأحد، لتحرير ما تبقى من المديرية تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية في مديرية برط العنان، وتواصل التقدم الميداني باتجاه معسكر طيبة الاستراتيجي، بعد حصاره من جميع الاتجاهات.

وتمكنت قوات الجيش الوطني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، مساء الأحد، من تحرير سلسلة جبال الظهرة، وخط وجبل المهور ومواقع الخور وصيح، والتقدم قرابة 10 كم باتجاه المعسكر.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف ميليشيا الحوثي، علاوة على استعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها دبابة.

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