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النائب العام: قريباً سنعلن نتائج تحقيقات كارثة سيول جدة

النائب العام: قريباً سنعلن نتائج تحقيقات كارثة سيول جدة
http://almnatiq.net/?p=554466
المناطق_جدة

أكد النائب العام سعود المعجب أن نتائج التحقيقات في كارثة سيول جدة ستعلن قريبًا، مشيراً إلى أن إجراءاتها تُنظر حالياً في عدد من الدوائر، ومنها النيابة العامة.

وقال خلال زيارته لمنطقة تبوك ولقائه بالأمير فهد بن سلطان، إن التحقيق في الفساد لن يستثني أحداً، مضيفاً أن هناك خطةً لزيارة جميع مناطق المملكة وافتتاح دوائر في المحافظات والمراكز، وأن النيابة العامة ستتولى التحقيق في جميع المحافظات بحسب المدينة.

وأبان أن كل قضية فساد أو شبهة فساد يتم التحقيق فيها وأن جميع قضايا الفساد نظرت ولن يغلق الملف إلا بالقضاء على الفساد، مجدداً التأكيد على أن الكثير من قضايا الفساد انتهت بالتسويات ولم يبق إلا القليل من موقوفين لديهم قضايا أخرى.

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