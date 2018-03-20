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منطقة الرياض

ترامب للإيرانيين: الحرس الثوري أنفق أكثر من 16 مليار دولار لدعم الإرهاب

ترامب للإيرانيين: الحرس الثوري أنفق أكثر من 16 مليار دولار لدعم الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=554470
المناطق - وكالات

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الثروات التي ينفقها نظام طهران على الإرهاب، في حين أكد أن وزارة الخزانة الأميركية بصدد إظهار دعم بلاده للشعب الإيراني رغم الرقابة والقمع التي يعاني منها.
وقال ترامب إن الحرس الثوري الإيراني صرف مبلغ 16 مليار دولار منذ العام 2012 من ثروات الشعب الإيراني لدعم نظام بشار الأسد والميليشيات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن.
ودعا ترامب في ذات الوقت، إلى مساءلة الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني عن الهجمات الإلكترونية التي ينفذونها في الخارج من أجل قمع الشعب الإيراني الذي يتظاهر ضد حكومته.
وأعلن ترامب أن الحرس الثوري الإيراني هو جيش معاد يروع ويسرق من الشعب الإيراني من أجل تمويل الإرهاب في الخارج.
الرئيس ترامب، وفي رسالة تهنئة وجهها بمناسبة عيد النوروز، لفت إلى أن الحرس الثوري يستخدم الدعاية والرقابة لحجب سرقات النظام الإيراني وارتكاباته بحق شعبه.
وأشار إلى أن حكام إيران يعمدون إلى حجب الحقائق عن شعبهم عبر قمع حقهم في التجمع السلمي ومنعهم من حرية الوصول إلى المعلومات.
ترامب أشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية ستعمل على إظهار دعم أميركا لحرية تدفق المعلومات إلى الشعب الإيراني رغم الرقابة والقمع.

 

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