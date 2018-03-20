قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

المناطق-الرياض

يتداول هواة الشعر والشيلات الشعبية، أبيات لقصيدة شهيرة، دون معرفة صاحبها الحقيقي، والموقف التي قيلت فيه القصيدة، وانما فقط للاستمتاع بسلاسة أبياتها وجمالها.

لكن الغريب أن هذه القصيدة التي قيلت قبل أكثر من “44” عام، زعم العديد من الشعراء أنها لهم، مستغلين بذلك جهل صاحبها الحقيقي وعدم متابعته، ومن ضمنهم شعراء مشهورين.

أما صاحبها الحقيقي فهو الشاعر الكبير “مبارك البخيّت السبيعي”، الذي كان وقتها أحد أفراد الحرس الوطني، وكان كعادة الكرماء يفتح بيته للضيوف الذين يتوافدون عليه من مختلف المناطق.

وكان الشاعر البخيت، في ذلك الوقت يسكن، في محافظة “بحرة” الواقعة بين مكة وجدة، وكان فيها معسكرات لأفواح الحرس الوطني، وكان من ضمن منسوبي هذه الأفواج العديد من أقاربه، حيث يذهبون لمنزل البخيت، وهو كعادة الكريم يسارع باستضافتهم وتقديم واجب الكرامة لهم.

أما الموقف الذي قيلت فيه القصيدة، فكان طريفاً وذلك انه في يوم من الأيام كان قد أعد وليمة لعدد من أقاربه، وبعد ما ذهب ضيوفه قام من كان عنده وانتقدوه وقالو يالبخيت: انت عبدٍ خبل .. جالسن على درب أهل السيارات.. وعلى درب أهل الافواج وكل ماجاك واحدن ذبحت له ذبيحه، وانت ما عندك شيء وفي القريب تتقاعد من الحرس وانت ما ملكت شيء من المال.

وكان البخيت عنده مشب في الحوش يسوي فيه القهوه .. ويوم سمع هالكلام وهو يسوي القهوه .. دق بهار الدلة وبدال ما يضعه في الدلة وضعه في إبريق الشاهي، قالو له ربعه انت خربت قهوتنا وش بلاك .. قال انتم اللي خربتوها .. لكن شوفو لكم واحدن صاحي يسوي لكم القهوه انا هوجست وقال البخيت هذه القصيدة الشهيرة التي جاء منها:

سجـه مـع الهاجـوس طبيعـةٍ لـي

طبيعـةٍ بـامـوت مـاجـزت عنـهـا

اشكي على الخلاق وارفـع لـه يـدَي

لاكـثـرت الافـكـار يـفـك منـهـا

اما الكرم قـد فـاز بـه حاتـم الطَـي

حتى الفرس من شان ضيفـه طعنهـا

خلوني اكرم فـي حياتـي وانـا حـي

لامـت مـادري جثتـي مـن دفنـهـا

خلقـت فالدنيا وانـا مامعـي شــي

وبـروح منهـا مامعـي شـي منهـا

لابـد مانرحـل عـن المـزح والغـي

ونسكـن بيـوتٍ قبلنـا مـن سكنهـا

مسكين ياللي تحسـب الواجـد شـوي

العافيـه لـو تنشـري وش ثمنـهـا

يا جاهـل الدنيـا تراهـا كمـا الفـي

يا مخبـل اللـي فـي حياتـه ضمنهـا

ان ناحرت لك قامـت تـروح وتجـي

مثـل الذلـول اللـي طويـلٍ رسنهـا

وان دبـرت خلتـك طايـح ومـرمـي

وكـم واحـدٍ لـه حاجـةٍ ماضمنـهـا

يا الله عسى الحسنات تقضي على السي

لا قربـوا للنفـس ذرعــة كفنـهـا