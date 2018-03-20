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منطقة الرياض

ناسا تكشف عن صور مذهلة لسديم السرطان

ناسا تكشف عن صور مذهلة لسديم السرطان
http://almnatiq.net/?p=554495
المناطق - الرياض

نشرت ناسا صورة مذهلة لسديم السرطان في كوكبة برج الثور، تتشكل من سلسلة لقطات رصدها مركز الأشعة السينية البصرية والأشعة تحت الحمراء التابع للوكالة.

وتظهر صورة وكالة ناسا موجات من المادة المنبعثة من كل من القطبين الشمالي والجنوبي للنجم النابض.

وتقول وكالة الفضاء الأمريكية إن هذا التأثير يحدث بسبب الدوران السريع للنجم النابض وحقل مغناطيسي قوي، ما ينتج عنه نفث المادة والمادة المضادة.

ونتجت الألوان المختلفة في الصورة عن الصور الثابتة التي التقطتها الأقمار الاصطناعية التابعة لناسا على مدار السنين، وتمثل الألوان الزرقاء والبيضاء الصور المأخوذة من تلسكوب “Chandra”، الذي سيحتفل بالذكرى السنوية العشرين لإطلاقه في العام المقبل، في حين أن اللون الأرجواني هو من تلسكوب هابل الفضائي، واللون الوردي من تلسكوب “Spitzer” الفضائي.

وتم رصد سديم السرطان (Crab Nebula) لأول مرة بواسطة علماء الفلك في عام 1054، عندما استنفد نجم إمدادات الوقود النووي وانفجر.

ويعرف سديم السرطان بأنه عبارة عن بقايا مستعر أعظم وسديم رياح نبضية في كوكبة الثور، وهو مصدر ساطع لأشعة غاما والأشعة السينية، يحيط بنجم نيوتروني سريع الدوران، يعرف باسم النجم النابض.

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