نائب أمير القصيم يزور المخيم الكشفي “لمنافسات رسل السلام”

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بدور النشاط الكشفي في تعميق الانتماء الوطني ، وتنمية الشخصية المتكاملة للكشاف بتعزيز مهارات التفاعل الإيجابي في اكتشاف المواهب وصقل المهارات الطلابية وتوظيف طاقات الطلاب الإبداعية بما يتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 وبرامج التحول الوطني نحو الإسهام في تحقيق مضامينها ، مشيداً سموه بالإدارة العامة للتعليم بالقصيم وتهيئتها كافة السبل وتجهيز المرافق والإمكانات ليحقق المشروع أهدافه المنشودة ، من خلال استضافتها منافسات رسل السلام للتميز الكشفي ، التي نتطلع أن تحقق تطلعات ولاة الأمر ـ يحفظهم الله ـ لبناء جيل واعٍ يقوم بدوره تجاه مجتمعه ووطنه ، مثنيًا على حيوية وفاعلية أفراد الوحدات الكشفية المشاركة ، ممتدحًا ما يقدمونه من مبادرات مجتمعية ذات صبغة وطنية متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

جاء ذلك خلال زيارة سمو نائب أمير منطقة القصيم مساء الاثنين لمقر المخيم الكشفي الذي يحتضن منافسات رسل السلام في ملاعب التعليم بمدينة بريدة بمشاركة 400 طالب من 48 فرقة كشفية تمثل الإدارات التعليمية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة إلى جانب الخدمات التعليمية في الهيئة الملكية بمحافظتي الجبيل وينبع ، بحضور وكيل الإمارة المكلف الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ومدير عام التعليم عبدالله الركيان ومدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي وعدداً من القيادات التعليمية والكشفية.

حيث أطلع سمو نائب أمير منطقة القصيم على مقار الوحدات الكشفية في مخيمي “الحزم و العزم” وشاهد ما تحتويه من أعمال الريادة المنفذة من قبل الكشافين ، واستمع لشرح مفصل عن المبادرات المجتمعية ومحاورها الثلاثة “وطن طموح ، اقتصاد مزدهر ، مجتمع حيوي” وتفريعاتها التي اشتملت على مجالات “العلم الوطني ، الأمن التقني ، وطني مسؤوليتي ، حفظ النعمة ، ترشيد الطاقة ، مهارات التسوق ، الترابط الأسري ، مشروبات الطاقة ، السلامة المرورية ، التعصب الرياضي” ، كما شهد سموه مسيرة العرض الكشفي للوحدات الكشفية وشارك الكشافين في تأدية تحية العلم السعودي ، كما كرم سموه أمانة منطقة القصيم والفريق الكشفي التطوعي بالمنطقة نظير مشاركتهم في تجهيزات استضافة تعليم القصيم لمنافسات رسل السلام للتميز الكشفي.

من جانبه أكد مدير عام التعليم بالقصيم المشرف العام على المنافسات بأن حضور ودعم سمو نائب أمير القصيم لمخيم منافسات رسل السلام للتميز الكشفي ، تجسيداً للاهتمام والعناية التي توليها قيادة الوطن لقطاع التعليم بالمملكة ، مشيرًا إلى أن منافسات رسل السلام الكشفية ذات أهداف تربوية سامية تؤكد اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن ، لافتاً إلى أن تسمية المعسكرين بالحزم والعزم تأصيلاً لذلك ، ولما لها من دلالات على الرؤية السياسية للمملكة التي تتسم بالحزم والعزم ، مقدمًا جزيل شكره وامتنانه لكافة الجهات الحكومية المشاركة بالتجهيز لاستضافة تعليم القصيم للحدث الكشفي التربوي ، موضحًا بأن ذلك يؤكد التكامل بين الجهات الرسمية لخدمة شباب هذا الوطن المعطاء وفق توجيهات سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه.



