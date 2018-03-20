للرجال و النساء.. وظائف أكاديمية بجامعة الملك سعود

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أعلنت جامعة الملك سعود توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية ” للرجال والنساء ” بمرتبة ” أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر، ومعيد ” لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات إلى التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/ ؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 8 /7 /1439هـ وينتهي بدوام يوم الخميس 19 /7 /1439هـ.