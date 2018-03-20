احدث الأخبار

ترامب يفضح حجم تمويل إيران للإرهاب.. ويؤكد: الحرس الثوري يروع ويسرق من الشعب
أبرز المواد
 TouchPal تدعم لوحة مفاتيحها بتقنية الذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 دي ميستورا: سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي وأخشى عودة داعش
أبرز المواد
 هللة الخير تدعم تحفيظ القرآن بالدلم
منطقة الرياض
 القنصل الأمريكي لدى المملكة يزور سياحة الباحة 
منطقة الباحة
 قيادات مجلس الغرف السعودية: زيارة ولي العهد لأمريكا ترسخ لشراكة استراتيجية في مختلف المجالات للعقود القادمة
محليات
 للرجال و النساء.. وظائف أكاديمية بجامعة الملك سعود
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يزور المخيم الكشفي “لمنافسات رسل السلام”
منطقة القصيم
 العتيبي : ما تعطل نظام البصمة وتم معالجته بحفظ البصمة ومعالجتها لاحقا
المنطقة الشرقية
 ” قياس ” يفتتح عددًا من مقرات الاختبارات المحوسبة في مناطق ومحافظات المملكة
أبرز المواد
 ناسا تكشف عن صور مذهلة لسديم السرطان
أبرز المواد
 قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟
أبرز المواد
مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

أبرز المواد
الحلقة الثانية| من القاعدة إلى داعش.. بداية الشقاق وصعود حلم “الخلافة”

الحلقة الثانية| من القاعدة إلى داعش.. بداية الشقاق وصعود حلم “الخلافة”

أبرز المواد
قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

أبرز المواد
قرار إغلاق محكمة الأرطاوية كابوس يزيد المعاناة ويضاعف المتاعب”

قرار إغلاق محكمة الأرطاوية كابوس يزيد المعاناة ويضاعف المتاعب”

منطقة الرياض

للرجال و النساء.. وظائف أكاديمية بجامعة الملك سعود

للرجال و النساء.. وظائف أكاديمية بجامعة الملك سعود
http://almnatiq.net/?p=554509
المناطق - واس

أعلنت جامعة الملك سعود توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية ” للرجال والنساء ” بمرتبة ” أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر، ومعيد ” لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات إلى التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/ ؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 8 /7 /1439هـ وينتهي بدوام يوم الخميس 19 /7 /1439هـ.

روابط ذات صلة

ترامب يفضح حجم تمويل إيران للإرهاب.. ويؤكد: الحرس الثوري يروع ويسرق من الشعب

ترامب يفضح حجم تمويل إيران للإرهاب.. ويؤكد: الحرس الثوري يروع ويسرق من الشعب
TouchPal تدعم لوحة مفاتيحها بتقنية الذكاء الاصطناعي

TouchPal تدعم لوحة مفاتيحها بتقنية الذكاء الاصطناعي
دي ميستورا: سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي وأخشى عودة داعش

دي ميستورا: سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي وأخشى عودة داعش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*