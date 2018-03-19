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القنصل الأمريكي لدى المملكة يزور سياحة الباحة 
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القنصل الأمريكي لدى المملكة يزور سياحة الباحة 

القنصل الأمريكي لدى المملكة يزور سياحة الباحة 
http://almnatiq.net/?p=554515
المناطق-الباحة
 زار القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة “ماتياس ميتمان” والوفد المرافق له فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة و استقبل مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة  زاهر محمد الشهري القنصل الامريكي بمقر السياحة بحضور رجل الاعمال احمد عبدالله العويفي ومنسوبي الهيئة واستمع القنصل الى شرح عن موقع الباحة السياحي واطلع خلالها على التنمية السياحية بالمنطقة وما تشهده من تطور في المجالات السياحية والاطلاع على المشاريع القائمة من قبل الهيئة وشركائها والمسارات السياحية.
كما اطلع القنصل “ماتياس ميتمان” على شرح عن متحف الباحة الاقليمي وقرية ذي عين التراثية وجهود السياحة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمواقع التراثية والأثرية والمهرجانات والفعاليات التي تشهدها الباحة خلال موسم الصيف واقبال الزوار عليها من دول الخليج.

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