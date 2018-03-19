احدث الأخبار

هللة الخير تدعم تحفيظ القرآن بالدلم
منطقة الرياض
 القنصل الأمريكي لدى المملكة يزور سياحة الباحة 
منطقة الباحة
 قيادات مجلس الغرف السعودية: زيارة ولي العهد لأمريكا ترسخ لشراكة استراتيجية في مختلف المجالات للعقود القادمة
محليات
 للرجال و النساء.. وظائف أكاديمية بجامعة الملك سعود
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يزور المخيم الكشفي “لمنافسات رسل السلام”
منطقة القصيم
 العتيبي : ما تعطل نظام البصمة وتم معالجته بحفظ البصمة ومعالجتها لاحقا
المنطقة الشرقية
 ” قياس ” يفتتح عددًا من مقرات الاختبارات المحوسبة في مناطق ومحافظات المملكة
أبرز المواد
 ناسا تكشف عن صور مذهلة لسديم السرطان
أبرز المواد
 قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟
أبرز المواد
 وزارة الصحة: خلال عام 2017 .. زيادة مراكز القلب إلى 19 مركزا
أبرز المواد
 الرئيس الصيني يحذر تايوان من عقاب تاريخي إذا حاولت الانفصال
أبرز المواد
 ولي العهد يصل العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية
أبرز المواد
مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

أبرز المواد
الحلقة الثانية| من القاعدة إلى داعش.. بداية الشقاق وصعود حلم “الخلافة”

الحلقة الثانية| من القاعدة إلى داعش.. بداية الشقاق وصعود حلم “الخلافة”

أبرز المواد
قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

أبرز المواد
قرار إغلاق محكمة الأرطاوية كابوس يزيد المعاناة ويضاعف المتاعب”

قرار إغلاق محكمة الأرطاوية كابوس يزيد المعاناة ويضاعف المتاعب”

منطقة الرياض

هللة الخير تدعم تحفيظ القرآن بالدلم

هللة الخير تدعم تحفيظ القرآن بالدلم
http://almnatiq.net/?p=554518
المناطق : سليمان الدخيل
بحضور محافظ الدلم ثامر بن الشتوي ، وقعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدلم وشركة مدار الفكرة للتجارة عقد اتفاقية تعاون مشترك في مشروع ( هللة الخير ) دعماً وخدمة لكتاب الله تعالى .
وقع الاتفاقية عن الجمعية مديرها التنفيذي الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الخنين ، وعن الشركة مديرها العام الأستاذ فهد الحارثي
ونصت الاتفاقية ولمدة عام كامل على إتاحة الفرصة للمتسوقين من إحدى فروع شركة مدار الفكرة التبرع ببواقي الهلل من فواتيرهم لصالح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالدلم والتي بدورها تقوم بصرفها في خدمة كتاب الله تعالى من خلال رواتب المعلمين والمعلمات وحوافز الحافظين والخاتمين وفتح مجمعات قرآنية ودور نسائية لتحفيظ القرآن وتأمين نفقاتها وميزانياتها .
وقد استمع الجميع إلى كلمة الشتوي اثنى فيها على هذه الشراكة المجتمعية التي تخدم كتاب الله تعالى ويعود نفعها على أفراد المجتمع من بنين وبنات ، وعبر عن شكره وتقديره لإدارة الشركة ، داعياً الشركات والمؤسسات التجارية إلى أن يحذوا حذوهم .
وأعرب المدير التنفيذي للجمعية عن سعادته لتوقيع الاتفاقية مع شركة مدار الفكرة للتجارة، مؤكداً أنها تأتي تماشياً مع خطة الجمعية في تطوير مواردها المالية مما يساعد على حمل رسالتها وتحقيق أهدفها .
كما ذكر الأستاذ فهد أن شركة مدار الفكرة للتجارة حريصة على المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع من خلال الاتفاقيات مع المؤسسات الخيرية .

روابط ذات صلة

عمل الرياض يُطلق أولى حملاته لمتابعة توطين منافذ تأجير السيارات

عمل الرياض يُطلق أولى حملاته لمتابعة توطين منافذ تأجير السيارات
حلة القصمان حالةٌ مستثناه في تواصل الجيران

حلة القصمان حالةٌ مستثناه في تواصل الجيران
السعودية” تنقل القادة من أيتام منطقة مكة المكرمة إلى قبة مجلس الشورى دعما  لمبادرة “أنا في قمة الهرم”

السعودية” تنقل القادة من أيتام منطقة مكة المكرمة إلى قبة مجلس الشورى دعما  لمبادرة “أنا في قمة الهرم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*