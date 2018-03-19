هللة الخير تدعم تحفيظ القرآن بالدلم

المناطق : سليمان الدخيل

بحضور محافظ الدلم ثامر بن الشتوي ، وقعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدلم وشركة مدار الفكرة للتجارة عقد اتفاقية تعاون مشترك في مشروع ( هللة الخير ) دعماً وخدمة لكتاب الله تعالى .

وقع الاتفاقية عن الجمعية مديرها التنفيذي الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الخنين ، وعن الشركة مديرها العام الأستاذ فهد الحارثي

ونصت الاتفاقية ولمدة عام كامل على إتاحة الفرصة للمتسوقين من إحدى فروع شركة مدار الفكرة التبرع ببواقي الهلل من فواتيرهم لصالح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالدلم والتي بدورها تقوم بصرفها في خدمة كتاب الله تعالى من خلال رواتب المعلمين والمعلمات وحوافز الحافظين والخاتمين وفتح مجمعات قرآنية ودور نسائية لتحفيظ القرآن وتأمين نفقاتها وميزانياتها .

وقد استمع الجميع إلى كلمة الشتوي اثنى فيها على هذه الشراكة المجتمعية التي تخدم كتاب الله تعالى ويعود نفعها على أفراد المجتمع من بنين وبنات ، وعبر عن شكره وتقديره لإدارة الشركة ، داعياً الشركات والمؤسسات التجارية إلى أن يحذوا حذوهم .

وأعرب المدير التنفيذي للجمعية عن سعادته لتوقيع الاتفاقية مع شركة مدار الفكرة للتجارة، مؤكداً أنها تأتي تماشياً مع خطة الجمعية في تطوير مواردها المالية مما يساعد على حمل رسالتها وتحقيق أهدفها .

كما ذكر الأستاذ فهد أن شركة مدار الفكرة للتجارة حريصة على المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع من خلال الاتفاقيات مع المؤسسات الخيرية .