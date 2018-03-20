المشروع التوعوي ” أمان” بمدرسة بوادي الدواسر

شاجع الدوسري- وادي الدواسر

ءنفذت مدرسة الملك سلمان الثانوية بمحافظة وادي الدواسر صباح اليوم الإثنين المشروع التوعوي الوطني ” أمان ” وذالك بحضور مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر صقر بن فهاد الصقر و عدد من المشرفين التربويين و ممثلي الدوائر الحكومية و الأمنية ، بمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الشرافاء .

وفي بداية الإستقبال بالصيحات الكشفية أفتتح الصقر معرض أمان التوعوي المصاحب للاحتفالية الذي جُسد فيه أهداف المشروع من تصحيح الأفكار السلوكية الخاطئة ومعالجتها ، والإسهام في التقليل من الجرائم، والتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وخطرها على المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك معالجة عدم احترام الأنظمة، ومعالجة العنف والعدوانية والنعرات القبلية ، و التحذير من نشر الشائعات واطلعوا على جميع جوانبه وآليات عمله وثم تجول ومرافقيه في جوانب أركان المعرض..

من جانبه بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم بعد ذلك تحدث قائد المدرسة منير بن عميقان الشرافاء بكلمة رحب فيها بالحضور و وضح أهمية مشروع أمان الذي يهدف لتوعية الطلاب وتحصينهم من الأفكار والاتجاهات المتطرفة والمنحرفة و ترسيخ القيم الوطنية ، وإبراز دور المعتقد الصحيح والفهم المستقيم في محاربة التطرف والغلو ، والتحذير من خطورة الفكر المنحرف على المجتمع والفرد ، من خلال إقامة دورات تدريبية ومسابقات ثقافية ومعارض وزيارات واستضافات وبرامج وأنشطة متنوعة .

تلا ذلك عرض مرئي لأهم البرامج والفعاليات التي نفذتها المدرسة طيلة العام الدراسي لمشروع أمان و من ثم أقيم مشهد تمثيلي بعنوان ( في صالة المطار ) ، يهدف لمحاربة الأفكار و السلوكيات الخاطئة جسدوا من خلاله عدد من المسافرين عبر الطائرة المتجهه نحو وطن يحلم بتحقيق رؤيته ٢٠٣٠ ولا يمكن أن يصطحب فيها إلا من كان يتصف بصفات المواطن الصالح المخلص لدينه و مليكه ووطنه ، وتلا بعد ذلك مسابقة ثقافية حازت استحسان الحضور .

وتحدث مدير التعليم “الصقر ” بوادي الدواسر في كلمته مبيناً فيها بأن المشروع جاء بتوجية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود أمير منطقة الرياض بأن يكون هناك مشروعاً تنموياً وتوعياً و وطنياً بمحافظتي وادي الدواسر والسليل من أجل تحقيق في هذا الوطن مواطنين صالحين ينعمون بنعمة الأمن و الإيمان محققين رسالتهم العظيمة للولاء لولاة الأمر و الإعتصام بكتاب الله وسنة نبيه، كما أبدى إعجابه بما شاهده من جهود مبذولة في المدرسة وأكد على أهمية حماية أبنائنا الطلاب فكرياً وسلوكياً، مقدماً شكره لقائد المدرسة منير الشرافاء لجهودة المبذولة في تحقيق أهداف مشروع أمان كما قدم شكرة أيضاً لمنسق المشروع في المدرسة سعيد الزهراني ومعلمي و طلاب المدرسة على هذا الإنجاز .

وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الطلاب المتفوقين تقديراً لعطائهم وتميزهم بحضور أولياء أمورهم ، كما قدم قائد المدرسة شكره لمدير التعليم والمشرفين التربويين و الحضور الكريم على حضورهم ودعمهم ، سائلاً الله التوفيق للجميع