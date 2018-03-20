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تكريم عائلات خريجي جامعة الملك فهد

تكريم عائلات خريجي جامعة الملك فهد
http://almnatiq.net/?p=554550
الدمام - مريم البراهيم

أقرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تكريم العوائل التي تخرج منها خمسة أبناء أو أكثر من الجامعة وذلك في حفل تكريم الخريجين الحاصلين على مراتب الشرف وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الفائزين بجوائز التميز للعام 1439/2018، الذي تقيمه الجامعة، يوم الأربعاء 25 رجب (11 أبريل)، قبل يوم واحد من حفل التخرج.

وذكر د. سامي خياط المشرف العام على الخدمات رئيس لجنة الاحتفالات العامة أنه سيتم تسليم درع تذكارية باسم الأم والأب تقديراً لجهودهم وثقتهم في الجامعة، مشيراً إلى أن المناسبة تحمل اسم (درع الوفاء).

وأضاف أنه إذا كان خريجو الجامعة سيبقون مصدر فخرها واعتزازها ومن حقهم عليها التكريم، فإن الجامعة رأت أن تكرم أيضاً عوائل الخريجين الذين تخرج لهم خمسة أبناء أو أكثر في الجامعة.

وقال إن المناسبة تعلي قيمة الوفاء، وهي إحدى ثوابت الجامعة والمجتمع.

وأوضح أن الجامعة بهذه الفكرة تسعى إلى ترسيخ الثابت من قيمنا الدينية، مشيراً إلى أن تكريم هذه العوائل فإنها تعترف بالفضل لأهل الفضل.

وقال إن التكريم سيتم طبقاً لمجموعة من الشروط، وهي أن يكون خمسة أخوة أو أكثر من نفس العائلة حاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وأضاف أنه سيتم تسليم درع تذكارية باسم الأم والأب تقديراً لجهودهم وثقتهم في الجامعة، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم العائلة حتى وإن كان الأبوان متوفين.

وأوضح أنه يمكن أن ينوب عن العائلة أي من الأبناء الخريجين لاستلام التكريم في حال تعذر حضور الأبوين.

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