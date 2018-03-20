برعاية أمير الشرقية .. جمعية إيثار تطلق حملة خلونا نحييها2 تحت شعار” وصيتكم أملنا”

الخبر - عبدالله السعيدي

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله، تنظم جمعية إيثار حملة (خلونا نحييها2) مساء غدا الاربعاء الموافق 21 مارس 2018 ولمدة اربع ايام في مجمع الراشد من الساعة 4:00 م و حتى الساعة 10:00 م .

وبحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبدالعزيز بن علي التركي فإن الحملة تهدف الحملة إلى توعية جميع شرائح المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء من الأحياء والمتوفين دماغيا لصالح المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي سواء كان فشل قلبياً، رئوياً، كبدياً، كلوياً وغيرها من الأعضاء التي تساعد المرضى وتحولهم من أشخاص عاجزين إلى أعضاء فاعلين في المجتمع، بالإضافة إلى توضيح النواحي الشرعية والاجتماعية والصحية والاقتصادية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء لتشجيع المجتمع على دعم رسالة التبرع بالأعضاء.

فيما أشار أمين عام الجمعية الدكتور كامل سلامة إلى أن الحملة تحتوي على عدد من الفعاليات تشمل على معرض تثقيفي للتبرع بالأعضاء مجهز بعدة أركان للتعريف بأمراض الفشل العضوي، كما سيتم إنشاء المسرح التثقيفي التوعوية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي تشجع على التبرع بالأعضاء، بمشاركة الجهات الصحية وزارة الصحة و المركز السعودي لزراعة الاعضاء بالرياض ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام و جمعيات التحالف السعودي وجمعية كبدك من القصيم وجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية و الرعاية الطبية الطارئة و مشاركة نادي الاتفاق السعودي .