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محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج

محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج
http://almnatiq.net/?p=554552
المناطق -الخرج

استقبل محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الثلاثاء رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج الجديد عماش بن الدفين السبيعي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة الذي يمتد لأربع سنوات قادمة .

هنأ المحافظ المجلس على الثقة، وقال أدعو الله أن يوفقكم لما فيه الخير، وأن يعمل المجلس على خدمة قطاع الصناعة والتجارة، وأن تساهموا في تفعيل أداء الغرفة لما فيه خدمة منتسبيها وأن تعملوا بروح الفريق الواحد الذي يصب في مصلحة المحافظة .

كما قدم المحافظ شكره لرئيس الغرفة السابق المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب وأعضاءه على ما قدموه من جهود خلال فترة إدارتهم السابقة.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة الجديد عماش السبيعي عن تقديره للمحافظ على حسن الاستقبال والتهنئة، وما حظوا به من توجيهات تصب في مصلحة القطاع التجاري والصناعي، وقال: أتمنى أن نساهم أنا وزملائي أعضاء المجلس بتقديم عمل ملموس لخدمة الغرفة وفرعيها بمحافظتي الدلم والافلاج وتسهيل كافة الامور التي تصب في مصلحة رجال المال والأعمال سألين الله التوفيق للجميع .

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