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أمير الباحة يُكرم جامعة الباحة نظير مشاركتها بمهرجان الجنادرية 32

أمير الباحة يُكرم جامعة الباحة نظير مشاركتها بمهرجان الجنادرية 32
http://almnatiq.net/?p=554553
المناطق-الباحة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة جامعة الباحة، وذلك نظير مشاركتها بمهرجان الجنادرية 32، حيث تسلم التكريم من يد سموه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين.
إثر ذلك أكد معالي مدير جامعة الباحة بأن مشاركة الجامعة بمهرجان الجنادرية 32 أتت في ظل توجيه سمو أمير منطقة الباحة, وضمن حرص الجامعة على حضورها بين الجامعات السعودية, وتعزيز دورها في خدمة الوطن والمواطن .
يذكر أن جناح جامعة الباحة احتوى على إيضاح ما تسعى إليه الجامعة من بناء المشروعات والبنى التحتية والبرامج الدراسية وتطور مرافقها، بالإضافة إلى تقديم العديد من الفعاليات والمشاركات والعروض التي شملت على شاشة تفاعلية بحجم 85 بوصة تعرض تأسيس ورؤية ورسالة الجامعة، وكليات الجامعة بحيث تكون كل كلية مستقلة بجميع بياناتها، ومشاريع التي شهدتها الجامعة، وكذلك الفرص الاستثمارية بالمدينة الجامعية كل مشروع على حدى، والتعاون الدولي، وبيوت الخبرة.
كما استعرض الجناح فيلم مرئي عن الجامعة مدته 21 دقيقة، وفلم مرئي يعرض به البرامج الثقافية والادبية والتربوية التي تنظمها الجامعة وينبثق منها لكل برنامج الاسم وعنوان المحاضرة، وعبارات تحفيزية للوطن، وعبارات شكر وتقدير لجنودنا البواسل، بالإضافة إلى شاشة الفيديو وول يتم من خلالها عرض فلم مرئي آخر مدته 20 دقيقة عن طبيعة الباحة ومناظرها الخلابة.

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