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النفيعي يواصل جولاته الميدانية للمدارس للاطمئنان على مستوى الاداء التعليمي

النفيعي يواصل جولاته الميدانية للمدارس للاطمئنان على مستوى الاداء التعليمي
http://almnatiq.net/?p=554554
عادل الزهراني - الطائف

واصل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي جولاته الميدانية للمدارس للاطمئنان على مستوى الاداء التعليمي وسير العملية التعليمية بها، حيث وقف اليوم (الثلاثاء) على مدرسة المقداد بن عمرو الإبتدائية بحضور عدد من مديري الادارات والمكاتب وبعض المشرفين التربويين. والتقى النفيعي بمنسوبي المدرسة وأفتتح مقر الوحدة الصحية المدرسية وركن الإرشاد الصحي ، وسلم النفيعي وقائد المدرسة فهد الجدراوي دروع التكريم لمتقاعدي المدرسة
كما زار النفيعي متوسطة يزيد بن عبدالملك وتجول بمرافقها وشارك الطلاب في حضورالدروس والتقى بالمعلمين . ونوه النفيعي بجهود المدرسة تجاه ابنائهم الطلاب، مقدما الشكر لقائدي تلك المدرستين ومنسوبيها على جهودهم الرائعة متمنيا لهم التوفيق ومتمنيا منهم المزيد لخدمة الميدان التربوي.

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