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أمانة الجوف تطرح 24 فرصة استثمارية

أمانة الجوف تطرح 24 فرصة استثمارية
http://almnatiq.net/?p=554555
المناطق - الجوف

يسر أمانة منطقة الجوف ان تعلن عن طرح 24 فرصة استثمارية متنوعة لأنشطة خدمية ومواقع استثمارية وذلك بمتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني بهدف تنمية الاستثمارات بالمنطقة تماشياً مع توجهات أمير منطقة الجوف وسمو نائبة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ بضرورة إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهدف دعم القطاع الخاص للقيام بدوره في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تساعد على دعم عجلة التنمية في المنطقة كما تساعد في تنمية الاقتصاد , وكذلك إدراكاً من أمانة المنطقة بأهمية تهيئة الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال وتذليل كافة العقبات فقد أعلنت الأمانة عن فرص استثمارية خدمية متنوعة في أكثر من مجال خصوصاً الحدائق العامة التي تخدم المتنزهين بمدينة سكاكا .
وتأتي هذه الفرص الاستثمارية الموسعة لتترجم رؤية المملكة 2030 وتنفيذ مبادرات خطة التحول الوطني 2020 والخاصة بصناعة بيئة استثمارية جاذبة وواعدة للمستثمرين خلال الفترة القادمة .

كما ان هذه الفرص تشمل مجموعة مختلفة لأنشطة تجارية طويلة الأجل مثل سوق الخضار المركزي وقصور الأفراح وفندق بالإضافة الى ملاعب رياضية ونقطة ذبيح ومواقف سيارات بأجرة , ومواقع صراف آلي، وتأجير اللوحات الإعلانية، والعديد من الفرص المتنوعة.

وسيكون آخر موعد لتقديم العطاءات 20 / 8 /1439 هـ حسب ما هو مقرر لكل منافسة.

ودعت الأمانة، لمن لدية الرغبة في الدخول في هذه المزايدات التقدم إلى الإدارة العامة للاستثمار بالأمانة للاطلاع على شروط والمواصفات الخاصة بالمواقع .

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