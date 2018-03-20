مدير شرطة الجوف يكرم مدير إدارة تقنية المعلومات وبعض منسوبيه لجهودهم وتميزهم بعملهم

المناطق - الجوف

كرم مدير شرطة منطقة الجوف اللواء/ قحاط بن محمد قحاط بمكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق 3-7-1439هـ مدير إدارة تقنية المعلومات وبعض منسوبيه وهم كالتالي :

1- النقيب / أمجد بن عبدالله الرويلي .

2- الرقيب أول/ محمد بن الحميدي الشمري .

3- وكيل الرقيب/ خالد بن دخل الله السرحاني .

4- العريف/ خليفة بن عافت الشمري .

5- المهندس/ عمرو ممدوح ابراهيم.

وجاء هذا التكريم نظير جهودهم المتميزة في تفعيل نظام ( أمن ) الشرطي في جميع مراكز شرطة منطقة الجوف وقد شكرهم سعادته وقدم لهم شهادات الشكر والتقدير.

وعبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسعادة مدير الشرطة لاستقبالهم لهم وتكريمهم، واعتبروا ذلك حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن .

حضر التكريم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المقدم/ يزيد بن سعود النومس . والله الموفق .