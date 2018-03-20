احدث الأخبار

سلطان بن سلمان يعتمد مشروع المسح الأثري لموقع الشويحطية بالجوف
منطقة الجوف
 مدير شرطة الجوف يكرم مدير إدارة تقنية المعلومات وبعض منسوبيه لجهودهم وتميزهم بعملهم
منطقة الجوف
 أمانة الجوف تطرح 24 فرصة استثمارية
منطقة الجوف
 النفيعي يواصل جولاته الميدانية للمدارس للاطمئنان على مستوى الاداء التعليمي
منطقة مكة المكرمة
 أمير الباحة يُكرم جامعة الباحة نظير مشاركتها بمهرجان الجنادرية 32
منطقة الباحة
 برعاية أمير الشرقية .. جمعية إيثار تطلق حملة خلونا نحييها2 تحت شعار” وصيتكم أملنا”
المنطقة الشرقية
 محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج
المنطقة الشرقية
 تكريم عائلات خريجي جامعة الملك فهد
المنطقة الشرقية
 المشروع التوعوي ” أمان” بمدرسة بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 تدمير تجمعات للميليشيات الحوثية غرب تعز.. ومقتل 10 عناصر
أبرز المواد
 المالية تعيد فتح الطرح الخامس من برنامج صكوك المملكة المحلية للمرة الثانية
أبرز المواد
 الشرطة الفرنسية توقف ساركوزي بسبب تمويل القذافي لحملته
أبرز المواد
مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

أبرز المواد
الحلقة الثانية| من القاعدة إلى داعش.. بداية الشقاق وصعود حلم “الخلافة”

الحلقة الثانية| من القاعدة إلى داعش.. بداية الشقاق وصعود حلم “الخلافة”

أبرز المواد
قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

أبرز المواد
ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

أبرز المواد

سلطان بن سلمان يعتمد مشروع المسح الأثري لموقع الشويحطية بالجوف

سلطان بن سلمان يعتمد مشروع المسح الأثري لموقع الشويحطية بالجوف
http://almnatiq.net/?p=554568
المناطق - الجوف

وافق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تنفيذ المسح الأثري لموقع الشويحطية بمنطقة الجوف .

وبين مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري أن انطلاق أعمال المسح اعتباراً من غرة رجب 1439 هـ , حيث تم تشكيل فريق علمي من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وهو فريق متخصص في الآثار والمجالات السياحية المختلفة .

وأكد على أن المشروع يهدف إلى رصد الظواهر والمعطيات الأثرية والاهتمام بالمواقع الأثرية وإيجاد مسارات سياحية بالمنطقة تخدم التنمية السياحية ، وإضافة فرص وظيفية واستثمارية جديدة تساهم في حراك اقتصادي بالمنطقة ؛ وذلك من خلال طرح برنامج متكامل لتحسين وتطوير البنية التحتية السياحية لاستقطاب السواح والزوار لزيارة تلك المواقع الأثرية المرتبطة بالبعد الحضاري للمملكة .

وأشار الشمري إلى أهمية وتميز موقع الشويحطية باعتباره من أقدم مواقع الاستيطان البشري على مستوى العالم وتعود القطع الحجرية المكتشفة بالموقع حتى الآن لعصر الأولدوان الذي يتجاوز تاريخه المليون عام.

ورفع شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة على موافقة ودعم سموه, كما أكد على متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي نائب أمير منطقة الجوف , وشكر تعاون مقام الإمارة وجهود وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري , ورئيس مركز الشويحطية لإتمام وتسهيل عمل الفريق في عمليات المسح .

روابط ذات صلة

مدير شرطة الجوف يكرم مدير إدارة تقنية المعلومات وبعض منسوبيه لجهودهم وتميزهم بعملهم

مدير شرطة الجوف يكرم مدير إدارة تقنية المعلومات وبعض منسوبيه لجهودهم وتميزهم بعملهم
أمانة الجوف تطرح 24 فرصة استثمارية

أمانة الجوف تطرح 24 فرصة استثمارية
ضبط 23 مخالفة بأنشطة التوطين بالجوف 

ضبط 23 مخالفة بأنشطة التوطين بالجوف 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*