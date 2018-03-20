سلطان بن سلمان يعتمد مشروع المسح الأثري لموقع الشويحطية بالجوف

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وافق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تنفيذ المسح الأثري لموقع الشويحطية بمنطقة الجوف .

وبين مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري أن انطلاق أعمال المسح اعتباراً من غرة رجب 1439 هـ , حيث تم تشكيل فريق علمي من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وهو فريق متخصص في الآثار والمجالات السياحية المختلفة .

وأكد على أن المشروع يهدف إلى رصد الظواهر والمعطيات الأثرية والاهتمام بالمواقع الأثرية وإيجاد مسارات سياحية بالمنطقة تخدم التنمية السياحية ، وإضافة فرص وظيفية واستثمارية جديدة تساهم في حراك اقتصادي بالمنطقة ؛ وذلك من خلال طرح برنامج متكامل لتحسين وتطوير البنية التحتية السياحية لاستقطاب السواح والزوار لزيارة تلك المواقع الأثرية المرتبطة بالبعد الحضاري للمملكة .

وأشار الشمري إلى أهمية وتميز موقع الشويحطية باعتباره من أقدم مواقع الاستيطان البشري على مستوى العالم وتعود القطع الحجرية المكتشفة بالموقع حتى الآن لعصر الأولدوان الذي يتجاوز تاريخه المليون عام.

ورفع شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة على موافقة ودعم سموه, كما أكد على متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي نائب أمير منطقة الجوف , وشكر تعاون مقام الإمارة وجهود وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري , ورئيس مركز الشويحطية لإتمام وتسهيل عمل الفريق في عمليات المسح .