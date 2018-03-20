امير منطقة تبوك يلتقى ابناء الناصر

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http://almnatiq.net/?p=554590
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، أسرة علي بن إبراهيم الناصر عضو مجلس منطقة تبوك سابقاً رحمه الله يتقدمهم شقيق الفقيد محمد بن أبراهيم الناصر وابناء الفقيد الذين قدموا للسلام على سموه، مقدمين شكرهم لسموه على وقفته الصادقة وتعزيتهم في فقيدهم ، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلين المولى القدير أن يجزى سموه خير الجزاء  .
وأكد سمو أمير منطقة تبوك أن الفقيد خدم دينه ووطنه في العديد من المناصب طيلة فتره عملة وكان  مثالا المواطن الصالح ، مستعرضاً  سموه مناقب الفقيد ، سائلا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة.

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