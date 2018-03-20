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بلدية أملج تصدر أول رخصة مهنية فورية عبر بوابة “بلدي”

بلدية أملج تصدر أول رخصة مهنية فورية عبر بوابة “بلدي”
http://almnatiq.net/?p=554593
أملج - فايز السميري
أصدرت بلدية محافظة أملج اليوم أول رخصة مهنية فورية عبر بوابة “بلدي” الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً, على موقعها الإلكتروني للبوابة الوطنية للمجتمع البلدي بناء على رؤية القطاع البلدي لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية حرصت
على دعم وإنجاح هذه المبادرة وتسهيل إجراءات المواطنين من خلال إتاحة
الفرصة لهم باستخدام هذه التقنية في إنجاز معاملاتهم  .
وأشار إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية أصبحت متاحة لجميع المواطنين من خلال بوابة “بلدي” شريطة أن يوفر المواطن جميع الاشتراطات اللازمة للحصول علي الرخصة ، حيث أن هناك قائمة محددة من الأنشطة التي يمكن الاستفادة منها في اختيار النشاط المطلوب في بوابة بلدي, مبيناً أن هذه الخدمة من ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية حيث قامت البلدية بالتعاون مع أمانة المنطقة بتسخير الإمكانات التقنية والفنية المتوفرة لإنجاح هذه المبادرة .

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