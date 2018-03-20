جامعة القصيم تقيم حفلا لتكريم المتقاعدين والمتقاعدات

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كرم معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم المتقاعدين من منسوبي الجامعة لعام 1439هـ، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة على مسرح العيادات الخارجية بالمدينة الجامعية بالمليداء، يوم الثلاثاء 3/7/1439هـ، بعنوان “شكرا صناع الأجيال”، حيث بلغ عدد من تم تكريمهم 39 متقاعدا ومتقاعدة في حضور وكلاء ومنسوبي الجامعة وعدد من أقارب المكرمين والمكرمات.

وأكد “الداود” خلال كلمته أثناء حفل التكريم أن المتقاعدين سيبقون دوما جزءا من الجامعة التي ستستمر في خدمتهم بجميع أنشطتها وأعمالها، مشيرا إلى عدم التفريق بين موظف على رأس العمل أو متقاعد، كما عبر معاليه عن ترحيبه بالمتقاعدين، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلها المكرمين خلال سنوات عملهم بالجامعة، ومؤكدًا على حرصه الدائم منذ قدومه للجامعة على استكمال المسيرة العطرة والأساس القوي الذي وضعه من سبق لهم العمل بالجامعة، والعمل على خدمة هذا الصرح العلمي الذي يسعد الجميع بخدمته.

وأضاف “الداود” أنه يفخر بهذه الجامعة الفتية والأنشطة التي تقدم لمنسوبيها ولأهالي المنطقة وما تقوم به لخدمة الوطن، وما تلقاه الجامعة من دعم سخي من حكومة خادم الحرميين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، ودعمه واهتمامه وسؤاله الدائم عن الجامعة ومنسوبيها، مقدما شكره لجميع الزملاء والزميلات.

وتضمن حفل التكريم عرضا لفيلم بعنوان “ذكريات صناع الأجيال”، تلاه كلمة المتقاعدين التي ألقاها نيابة عنهم الدكتور إبراهيم بن مرشد المرشد، حيث أكد فيها أن المتقاعد يمتلك خبرة كبيرة وطويلة في مجال العمل، ولاتزال نفسه مهذبة على البذل والعطاء وعليه أن يستغل هذه المميزات لينفع بها مجتمعه ولا يستسلم للكسل، كما حث خلال كلمته الجميع على تقوى الله واستغلال الوقت بطاعته سبحانه، وصلة الرحم وتفقد الأسرة ومتابعة أحوالهم تعليمياً وصحياً وإضفاء روح الأنس والفرح والسرور والاهتمام بالمساهمات الاجتماعية والتفاعل مع الجمعيات الخيرية.