أمير الباحة يكرم الوفود المشارك في جناح قرية الباحة التراثية بمهرجان الجنادرية 32

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الإدارات الحكومية ووفد قرية الباحة التراثية لمشاركتهم المميزة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 .

ونوه سموه بما يضمه المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية من أرث تاريخي يعكس تاريخ وتراث وثقافة وحضارة المملكة من مختلف المناطق ، مثمنا ًسموه ما يلقاه المهرجان من دعم ورعاية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لإظهار وإبراز مختلف الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية للمملكة.

وأشاد سمو أمير منطقة الباحة بالجهود المميزة التي بذلها وفد بيت الباحة بمهرجان الجنادرية لهذا العام الذي نقل بشكل احترافي ومتميز ثقافة أبناء المنطقة عبر كل تفاصيله من أسر منتجة وحرفيين ومعارض وحتى المرحبين الذين قدموا ثقافة الترحيب, إلى جانب أجوائه الحماسية في ساحات العرضات والمسحباني واللعب ، مشيراً سموه إلى أن جناح المنطقة يحقق في كل عام نجاح أكثر من العام الذي سبقه ، متمنياً سموه للمنطقة تقديم مشاركات متميزة خلال الأعوام المقبلة بمشيئة الله.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في جلسته سموه الأسبوعية ، بالقاعة الكبرى بمقر مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة ، أصحاب المعالي والفضيلة القضاة ة ، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمشاركة المنطقة بالجنادرية 32 الدكتور عقاب بن صقر اللويحق وأعضاء الوفد ، ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ومشايخ القبائل ورؤساء المراكز وجمعاً من المواطنين.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس وفد إمارة منطقة الباحة لمهرجان الجنادرية 32 محمد بن غرم الله لافي ، كلمة استعرض خلالها مشاركة المنطقة في المهرجان التي مثلها نخبة من أبناء وبنات المنطقة في مجال الحرف والصناعات اليدوية والموروثات والرقصات الشعبية, مشيراً إلى أن الجميع عملوا على إبراز تراث وموروث المنطقة, ومعالمها السياحية والتاريخية وما شهدته من تنمية مستدامة في ظل قيادتنا الرشيدة ومتابعة سمو أمير الباحة.

وأعرب بن لأفي عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على حرصه ومتابعته لمشاركة قرية الباحة التراثية بالجنادرية الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في نجاح وتميز مشاركة المنطقة ،مشيداً بالجهود التي بذلت من قبل الجهات الحكومية والوفود المشاركة في المهرجان .

بعد ذلك ألقيت كلمة أهالي منطقة الباحة ألقاها نيابة عنهم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن رقوش نوها خلالها بزيارة سمو أمير منطقة الباحة لقرية الباحة التراثية على أرض الجنادرية بالرياض وتوجيهاته السديدة التي أظهرت تميز المنطقة, مشيراً إلى أن بيت الباحة بمهرجان الجنارية أول بيت يُقام على أرض الجنادرية حيث كانت مبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز “رحمه الله” أمير منطقة الباحة أنا ذاك, حيث نقلت جميع مورثات المنطقة لهذه البيت وتميز بمشاركته إلى الآن.

وفي نهاية اللقاء كرم الأمير حسام بن سعود ، الإدارات الحكومية والوفود المشاركة ببيت الباحة, كما تسلم سموه هدية تذكارية من وكيل إمارة الباحة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمشاركة المنطقة بالجنادرية 32 الدكتور عقاب بن صقر اللويحق.

حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة فضيلة الشيخ عبدالله بن احمد القرني، ومدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي، ووكيل إمارة الباحة للشؤون الأمنية عبدالله بن زيد الراجح، ومدير مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .