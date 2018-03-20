مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7724.79 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.22 نقطة ليقفل عند مستوى 7724.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 164 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية, وشاكر, والأسمنت السعودي, وإعمار, وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نادك, والراجحي ريت, وينساب, والاتصالات, وملاذ للتأمين, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 4.40% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، والراجحي ريت, والراجحي, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء, ودار الأركان، والراجحي ريت هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 0.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3021.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 674 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 44 ألف سهم تقاسمتها 83 صفقة.