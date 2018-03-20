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فحص 45 طن من تمور الجوف للمشاركة بالمهرجان الخامس

فحص 45 طن من تمور الجوف للمشاركة بالمهرجان الخامس
http://almnatiq.net/?p=554617
المناطق - الجوف

فحص مهرجان تمور الجوف ممثلا في لجنة فرز العينات وضبط الجودة في بلدية محافظة دومة الجندل أكثر من 45 طن من التمور للمشاركة في النسخة الخامسة من المهرجان والذي يبلغ عدد المشاركين فيه 60 مزارع , وسينطلق برعاية يوم الأربعاء 11 رجب 1439 هـ ويستمر حتى 21 رجب في مدينة التمور بدومة الجندل .

وتم إجراء الفحوصات بواسطة مختبر متخصص بتحليل التمور حيث تم فحص التمور للتأكد من سلامتها وخلوها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشري؛ وفقاً للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء؛ وذلك حفاظاً على صحة المستهلكين.

وقال رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق بأن عينات التمور تؤخذ ويتم تحليلها ومراقبة ومتابعة النتائج والعينات بعد التحليل، وتطبيق لائحة المخالفات النظامية حسب ظهور النتائج , مؤكدا على أهمية تعزيز عمليات الجودة وسلامة الغذاء لجميع المنتجات الزراعية ، وتطبيق الاشتراطات الصحية في مختلف المنتجات، خاصة التمور التي تعد من أهم المحاصيل الزراعية بالمملكة.

ولفت إلى أن هذه الفحوصات تسب الثقة للمستهلك وترفع القيمة الإقتصادية لمهرجان تمور الجوف , وأشار إلى أن هناك أنواع مختلفة ومتعددة يعرضها المزارعين بالمهرجان من تمور الجوف في مقدمتها حلوة الجوف .

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