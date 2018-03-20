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فرع الزراعة بقلوة ينفذ أسبوع الشجرة بشراكة التعليم والبلدية

فرع الزراعة بقلوة ينفذ أسبوع الشجرة بشراكة التعليم والبلدية
http://almnatiq.net/?p=554621
المناطق - الباحة
نفذ فرع الشؤون الزراعية بمحافظة قلوة بمشاركة المحافظة والبلدية ومكتب التعليم  مبادرة تشجير وفعاليات أسبوع الشجرة الحادي والاربعين تحت شعار ( نُشَجِّر معًا لمملكة خضراء) بحديقة البلدية بمركز المحمدية بمحافظة قلوة « برعاية محافظ قلوة المكلف الاستاذ محمد عبدالواحد العمري  بحضور  رئيس البلدية المهندس عوض ملفي القحطاني ومدير فرع الزراعة الاستاذ أحمد علي الزهراني ومساعد مدير مكتب التعليم بقلوة للشؤون المدرسية الاستاذ علي محمد العويفي وعدد من قادة المدارس ورواد النشاط والمعلمين  والطلاب  وقام “العمري” بغرس أول شجرة إيذانًا بانطلاق أسبوع الشجرة ومبادرة التشجير ووزعت الزراعة عدد من الشتلات على المدارس المشاركة  وأعرب العمري عن شكره لجميع الجهات المشاركة والمنظمة مؤكدًا للجميع أهمية زراعة الشجرة والمحافظة عليها.

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