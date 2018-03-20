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الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تنوه بدور القيادة في تعزيز أواصر الشراكة والصداقة مع دول العالم

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تنوه بدور القيادة في تعزيز أواصر الشراكة والصداقة مع دول العالم
http://almnatiq.net/?p=554624
المناطق - واس

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أهمية الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في العالم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في مد أواصر الشراكة والصداقة بين دول العالم، والسعي لتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام، ومكافحة التطرّف والإرهاب والقوى التي تهدد الأمن وتنشر الخراب وفي طليعتها “قوة الشر النظام الإيراني”.
وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: إن جولات سمو ولي العهد الأمين، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، وشملت جمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية، وحاليا الولايات المتحدة الأمريكية يعول عليها الكثير في تحقيق مصالح المملكة والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع.

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