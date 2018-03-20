أمير الرياض يشهد تنازل مقيمين يمنيين عن حقهم الشرعي لوجه الله تعالى

الرياض - وليد الحمود

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم الوكيل الشرعي لورثة عبدالله بن صغير الموساوي ” رحمه الله ” – يمني الجنسية – الذي أعلن أمام سموه عن التنازل عن الحق الشرعي القاضي بالقصاص من الجاني يوسف بن محمد اوكيش – يمني الجنسية – عقب قيامه بقتل عبدالله الموساوي ، لوجه الله تعالى ثم استجابةً لشفاعة سموه وذلك أثناء تنفيذ القصاص في ساحة العدل صباح اليوم.

وسأل الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يجعل ما قدموا من عفو وتسامح كريم من مقدرةً منهم وقناعةً تامة خلال تنفيذ الحكم بساحة العدل في ميزان حسناتهم ورحمة ومغفرة لفقيدهم ، مؤكداً سموه على عدل ديننا الحنيف في الحقوق والدم والجزاء العظيم للمسلم من الله في العفو والمسامحة عند المقدرة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للحقوق المكلف نبيل بن عبدالله الطويل.