أمير منطقة تبوك يستقبل الأمير تركي الفيصل

المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الذي يزور المنطقة بمناسبة افتتاح معرض الملك فيصل ” شاهد وشهيد “.

وفِي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وجرى خلال اللقاء استعراض البرامج التي ينفذها المعرض الذي يقام بمركز الأمير سلطان الحضاري ويستمر لمدة شهر .

وأكد سمو أمير منطقة تبوك أن المعرض فرصة لتعريف الجميع وخصوصاً الجيل الجديد بهذا القائد والزعيم الذي خدم دينة وامته العربية والإسلامية بصدق واخلاص بالاضافة الى مواقفه التاريخية في مختلف القضايا ، ومواقفه في سبيل نهضة المملكة ، ومن جهته قدم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال ورعاية سموه لحفل افتتاح معرض الفيصل شاهد وشهيد كما نوه سموه بالتطور والنهضة التنموية التي تشهدها منطقة تبوك