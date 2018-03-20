احدث الأخبار

محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك يستقبل الأمير تركي الفيصل
منطقة تبوك
 أمير الرياض يشهد تنازل مقيمين يمنيين عن حقهم الشرعي لوجه الله تعالى
منطقة الرياض
 أمير تبوك يلتقي الاهالي في جلسته الاسبوعية
منطقة تبوك
 أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن مشروعات التعليم بالمنطقة
منطقة تبوك
 رفض توصية تطالب بدراسة تمديد وقت رفع أذان العشاء إلى ساعتين بعد المغرب
أبرز المواد
 أمير الباحة يعلن تقدم 40 مليون ريال كقروض ميسرة ل 250 نحالاً بالمنطقة
منطقة الباحة
 الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تنوه بدور القيادة في تعزيز أواصر الشراكة والصداقة مع دول العالم
أبرز المواد
 فرع الزراعة بقلوة ينفذ أسبوع الشجرة بشراكة التعليم والبلدية
منطقة الباحة
 فحص 45 طن من تمور الجوف للمشاركة بالمهرجان الخامس
منطقة الجوف
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7724.79 نقطة
أبرز المواد
 المجلس الشبابي التنفيذي بـ”السعودية للكهرباء” يبدأ أولى اجتماعاته
منطقة الرياض
مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

أبرز المواد
ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

أبرز المواد
قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

أبرز المواد
قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

أبرز المواد

محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج

محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج
http://almnatiq.net/?p=554648
المناطق - الخرج
استقبل محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الثلاثاء رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج  الجديد عماش بن الدفين السبيعي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة الذي يمتد لأربع سنوات قادمة .
هنأ المحافظ المجلس على الثقة، وقال أدعو الله أن يوفقكم لما فيه الخير، وأن يعمل المجلس على خدمة قطاع الصناعة والتجارة، وأن تساهموا في تفعيل أداء الغرفة لما فيه خدمة منتسبيها وأن تعملوا بروح الفريق الواحد الذي يصب في مصلحة المحافظة .
كما قدم المحافظ شكره لرئيس الغرفة السابق المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب وأعضاءه على ما قدموه من جهود خلال فترة إدارتهم السابقة.
 من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة الجديد عماش السبيعي عن تقديره للمحافظ على حسن الاستقبال والتهنئة، وما حظوا به من توجيهات تصب في مصلحة القطاع التجاري والصناعي، وقال: أتمنى أن نساهم أنا وزملائي أعضاء المجلس بتقديم عمل ملموس لخدمة الغرفة وفرعيها بمحافظتي الدلم والافلاج وتسهيل كافة الامور التي تصب في مصلحة رجال المال والأعمال سألين الله التوفيق للجميع .

روابط ذات صلة

أمير الرياض يشهد تنازل مقيمين يمنيين عن حقهم الشرعي لوجه الله تعالى

أمير الرياض يشهد تنازل مقيمين يمنيين عن حقهم الشرعي لوجه الله تعالى
رفض توصية تطالب بدراسة تمديد وقت رفع أذان العشاء إلى ساعتين بعد المغرب

رفض توصية تطالب بدراسة تمديد وقت رفع أذان العشاء إلى ساعتين بعد المغرب
المجلس الشبابي التنفيذي بـ”السعودية للكهرباء” يبدأ أولى اجتماعاته

المجلس الشبابي التنفيذي بـ”السعودية للكهرباء” يبدأ أولى اجتماعاته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*