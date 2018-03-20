المياه الوطنية تصدر بيان توضيحي عن المقطع المتداول لعميل صدرت له فاتورة دون ربط العداد بالشبكة الداخلية

المناطق - الرياض

أصدرت شركة المياه الوطنية بياناً توضيحياً عن المقطع المتداول مؤخراً لأحد عملاء شركة المياه الوطنية بمدينة الرياض بحي عكاظ، والذي أشار فيه إلى وجود قراءة لعداد المياه الخاص بعقاره (عمارة تجارية مع مغسلة ملابس تجارية)، وصدور فاتورة دون توصيل العداد بشبكة المياه الداخلية للعقار.

وأوضحت الشركة في بيانها بأنه قد تم التحقق من بيانات العميل، واتضح بأنه قد تم تركيب توصيلة المياه والعداد للعقار بتاريخ 5/9/1438هـ، واستخدام العميل للمياه من خلال توثيقها بمجموعة من قراءات الاستهلاك للعداد الإلكتروني، والذي يتميز بالدقة العالية، ولا يمكن معه احتساب أي كمية دون مرور المياه به، وذلك على النحو التالي:

1. تم بتاريخ 16/11/1438هـ إصدار قراءة للعداد بمعدل استهلاك (صفر)، وذلك بداية تركيب العداد.

2. تم بتاريخ 13/2/1439هـ إصدار فاتورة للعميل وكانت قراءة العداد (149م3).

3. تم بتاريخ 26/3/1439هـ إصدار فاتورة للعميل وكانت قراءة العداد (194 م3).

4. تم بتاريخ 28/5/1439هـ إصدار فاتورة للعميل وكانت قراءة العداد (321 م3).

وأضافت الشركة أن القراءات المرصودة لعداد العميل قد بدأت من الصفر وصولاً إلى القراءة (194م3)، للفترة التي تم تسجيل الفيديو بها الذي ادعاه العميل في مقطع الفيديو، وهذه دلالة على وصول المياه إلى العقار، مع قيام العميل بسداد كافة الفواتير الصادرة، وآخر سداد تم بتاريخ 7/6/1439هـ.

هذا وتؤكد الشركة على أنها تحتفظ بكامل حقوقها واتخاذها للإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت ادعاءات باطلة تستهدف الإضرار بسمعتها.

من جانب آخر تُسعد شركة المياه بتلقي ملاحظات وشكاوى العملاء، والرد على استفساراتهم عبر المنافذ الرسمية التي وفرتها لعملائها الكرام للتواصل معها، إما من خلال الفرع الإليكتروني، أو زيارة أقرب فرع لخدمات العملاء، أو بالاتصال على الهاتف الخاص بالشركة 920001744.