محافظ الطائف يدشن اقسام الطوارئ بمستشفى الأطفال بسعة 50 سرير

الطائف - عادل الزهراني

دشن معالي محافظ الطائف سعد مقبل الميموني اقسام الطوارئ بمستشفى الأطفال بعد انتهاء مشروع التطوير والتوسعة الجديده لرفع عدد اسرة الطوارئ لأكثر من 50 سرير

وكان في استقبال محافظ الطائف مدير الشؤن الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس ومدير مستشفى الأطفال أخصائي اول طارق الروقي وعدد من قيادات صحة الطائف

حيث تجول معاليه في قسم الطوارئ واطلاع على التوسعه الجديده مرورا بي قسم الاستقبال ومن ثم منطقة قياس العلامات الحيويه وقسم الفرز

هذا ونقسم العيادات الى 6 عيادات اربع منها للكشف الاولي وعيادة للتنفس وغرفه خاصه للانعاش

ومجهز بعدد ٥٠ سريرا بالاضافة لعدد ثلاث عيادات تنفسية وغرفة متكاملة للإنعاش القلبي الرئوي

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي مشيرا في الوقت نفسه ان هذه التوسعه بنسبة تجاوزت 70٪ عن ماكان معمول به في السابق ومن المتوقع ان تنهي التكدس في اقسام الطوارئ بشكل نهائي وهي تأتي ضمن سلسلة المشاريع التحسينيه والتطويرية التي انتهجتها صحة الطائف على مدى سنتين وشملت كافة المرافق الصحية لتعزيز مستوى الخدمة المقدمة .