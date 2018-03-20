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الشيخ المشيقح يلتقي طلاب جامعة القصيم بلقاء مفتوح عن الرقية الشرعية

الشيخ المشيقح يلتقي طلاب جامعة القصيم بلقاء مفتوح عن الرقية الشرعية
http://almnatiq.net/?p=554660
المناطق - بريدة
ضمن فعاليات البرامج والأنشطة التوعوية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم
 استضاف النادي الطلابي بكلية العلوم في جامعة القصيم صباح يوم الثلاثاء الموافق 1439/7/3 للهجرة . فضيلة الشيخ مشيقح بن حمود المشيقح مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الهيئة بالقصيم بلقاء مفتوح مع بعض طلاب الجامعة تضمن اللقاء كلمة بعنوان ” الرقية الشرعية آداب وأحكام”
 تحدث فيها عن حكم الرقية الشرعية وبين شروط الراقي وآدابه، وشروط الرُّقية الصحيحة وحضَّ على وجوب اليقين على أنه لا شفاء إلا بإذن الله سبحانه و تعالى.
 كما تناول فيها عن أهميه التحصن بالاذكار الشرعية .
وكان في استقباله المشرف على النادي الطلابي في كلية العلوم الدكتور حسين الجنزوري ..
وبهذه المناسبة استقبل عميد كلية العلوم د. بدر بن صالح المحيميد بمكتبه الشيخ مشيقح المشيقح حيث قدم شكره وتقديره على الجهود المبذولة من فرع الرئاسة بالقصيم.

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