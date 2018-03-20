نائب أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب الأعمال بغرفة المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم, بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالعزيز الحميد ، وأمين عام الغرفة سعود الفدا ، رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة القصيم ثامر العوض وأعضاء اللجنة, الذين قدموا للسلام على سموه.

واطلع سموه خلال الاستقبال على عمل اللجنة وأنشطتها, وهدفها توجاه الشباب وحثهم على العمل الحر ، وجهودها في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الشباب الذي يبحث عن عمل يتناسب مع إمكانياته، بالإضافة إلى طرح تجارب المستفيدين من خدمات اللجنة.

كما اطلع سمو نائب أمير القصيم على المنهجية التي تعمل بها اللجنة والمتمثلة في نشر ثقافة العمل الحر ومن ثم تمكين الشباب من العمل من خلال دعمهم بصورة عامة، وخلق فرص عمل لهم, وتمكين القطاعين العام والخاص في دعم هذه الجهود بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية اللقاء أثنى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، على جهود اللجنة خاصة وأن جميع أعضائها هم من الشباب ، الذين تناما لديهم الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه وطنهم , مؤكدًا أن الاستثمار الأهم هو في الشباب خدمةً للوطن ومستقبله, مشيدًا بالدور الفعال للحكومة الرشيدة في هذا المجال الذين دائما وأبدا ما يوجهون بالاهتمام بكل ما من شأنه دعم الشباب ليستطيع أن يؤدي دوره على أكمل وجه, متمنيًا لرئيس اللجنة وجميع أعضائها التوفيق فيما يقومون به من أعمال جليلة تجاه شباب هذا الوطن