احدث الأخبار

نائب أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب الأعمال بغرفة المنطقة
منطقة القصيم
 الشيخ المشيقح يلتقي طلاب جامعة القصيم بلقاء مفتوح عن الرقية الشرعية
منطقة القصيم
 محافظ الطائف يدشن اقسام الطوارئ بمستشفى الأطفال بسعة 50 سرير
منطقة مكة المكرمة
 المياه الوطنية تصدر بيان توضيحي عن المقطع المتداول لعميل صدرت له فاتورة دون ربط العداد بالشبكة الداخلية
أبرز المواد
 محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك يستقبل الأمير تركي الفيصل
منطقة تبوك
 أمير الرياض يشهد تنازل مقيمين يمنيين عن حقهم الشرعي لوجه الله تعالى
منطقة الرياض
 أمير تبوك يلتقي الاهالي في جلسته الاسبوعية
منطقة تبوك
 أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن مشروعات التعليم بالمنطقة
منطقة تبوك
 رفض توصية تطالب بدراسة تمديد وقت رفع أذان العشاء إلى ساعتين بعد المغرب
أبرز المواد
 أمير الباحة يعلن تقدم 40 مليون ريال كقروض ميسرة ل 250 نحالاً بالمنطقة
منطقة الباحة
 الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تنوه بدور القيادة في تعزيز أواصر الشراكة والصداقة مع دول العالم
أبرز المواد
مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

أبرز المواد
ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

أبرز المواد
قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

أبرز المواد
قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

أبرز المواد

نائب أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب الأعمال بغرفة المنطقة

نائب أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب الأعمال بغرفة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=554663
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم  ، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم, بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالعزيز الحميد ، وأمين عام الغرفة سعود الفدا ، رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة القصيم ثامر العوض وأعضاء اللجنة, الذين قدموا للسلام على سموه.
واطلع سموه خلال الاستقبال على عمل اللجنة وأنشطتها, وهدفها توجاه الشباب وحثهم على العمل الحر ، وجهودها في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الشباب الذي يبحث عن عمل يتناسب مع إمكانياته، بالإضافة إلى طرح تجارب المستفيدين من خدمات اللجنة.

كما اطلع سمو نائب أمير القصيم على المنهجية التي تعمل بها اللجنة والمتمثلة في نشر ثقافة العمل الحر ومن ثم تمكين الشباب من العمل من خلال دعمهم بصورة عامة، وخلق فرص عمل لهم, وتمكين القطاعين العام والخاص في دعم هذه الجهود بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية اللقاء أثنى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، على جهود اللجنة خاصة وأن جميع أعضائها هم من الشباب ، الذين تناما لديهم الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه وطنهم , مؤكدًا أن الاستثمار الأهم هو في الشباب خدمةً للوطن ومستقبله, مشيدًا بالدور الفعال للحكومة الرشيدة في هذا المجال الذين دائما وأبدا ما يوجهون بالاهتمام بكل ما من شأنه دعم الشباب ليستطيع أن يؤدي دوره على أكمل وجه, متمنيًا لرئيس اللجنة وجميع أعضائها التوفيق فيما يقومون به من أعمال جليلة تجاه شباب هذا الوطن

روابط ذات صلة

الشيخ المشيقح يلتقي طلاب جامعة القصيم بلقاء مفتوح عن الرقية الشرعية

الشيخ المشيقح يلتقي طلاب جامعة القصيم بلقاء مفتوح عن الرقية الشرعية
جامعة القصيم تقيم حفلا لتكريم المتقاعدين والمتقاعدات

جامعة القصيم تقيم حفلا لتكريم المتقاعدين والمتقاعدات
نائب أمير القصيم يزور المخيم الكشفي “لمنافسات رسل السلام”

نائب أمير القصيم يزور المخيم الكشفي “لمنافسات رسل السلام”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*