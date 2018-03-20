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وحدة المناظير بـ “مركزي بريدة” تنفذ 1246 عملية منظار في عام 2017م

وحدة المناظير بـ “مركزي بريدة” تنفذ 1246 عملية منظار في عام 2017م
http://almnatiq.net/?p=554666
المناطق - بريدة

كشفت إحصاءات مستشفى بريدة المركزي، عن أعداد عمليات المناظير بوحدة المناظير بالمستشفى، التي بلغت 1246 عملية خلال العام الماضي 2017.
وبحسب رئيس وحدة المناظير استشاري الباطنة والمناظير د. بركات المطيري، فإن الإحصاءات الحديثة أوضحت أن عدد عمليات مناظير المعدة بلغت 998 عملية، فيما كان عدد عمليات مناظير القولون 222 عملية ، كما أظهرت الإحصاءات أن عدد المناظير لأنبوبة المعدة للفترة نفسها 13 عملية، فيما بلغ عدد عمليات مناظير المستقيم 13 عملية.
من جانبه ، أشار منسق القسم سلطان الحربي إلى أن المستشفى يوثق جميع الإحصاءات إلكترونياً وسط تدقيق ومراجعة من جانب إدارة الإحصاء.

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