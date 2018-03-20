تخصصي بريدة ينهي معاناة مريضة تعاني من فتق بالحجاب الحاجز

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في انجازات طبية متواصلة لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة تمكن الفريق الطبي بقسم الجراحة بالمستشفى من إجراء عملية جراحية بالمنظار لمريضة تبلغ من العمر 57 عاما حضرت لقسم الطوارئ وكانت تعاني من ضيق بالتنفس مع آلام حادة بالصدر وبعد الفحوصات كانت هناك حالة اشتباه عدوى بالرئتين ولكن بعد إجراء الأشعة المقطعية لها تبين أنها تعاني من وجود فتق في الحجاب الحاجز خلف عظمة القص مباشرة ” فتق مورغاني ” والذي يحتوي على جزء من القولون المعترض داخل القفص الصدري .

حيث باشر الحالة الاستشاري رئيس قسم الجراحة بندر السكران وفريقه الطبي الذي أكد أن مثل هذه الحالات تعتبر من الحالات النادرة حيث يتم تشخيصها بشكل دقيق بسبب شكوى المريض من ضيق التنفس وتعتبر هذه الحالات انفتاح في عضلة الحجاب الحاجز بنسبة 1 % من جميع أنواع الفتاق بالبطن .

وأشار السكران أن التقارير الدولية تبين أن الحالات التي تم علاجها بالمنظار مثل تلك الحالة لايتجاوز 40 حالة على مستوى العالم بالسنة الواحدة حيث أن معظم الحالات يتم إجراء العملية عن طريق فتح الصدر

وبعد الفحوصات والأشعة قام الفريق الطبي بإجراء عملية وإصلاح الفتق مع وضع شبكة عن طريق المنظار دون الحاجة لتدخل جراحي تقليدي عن طريق البطن أو الصدر حيث خرجت المريضة ولله الحمد وهي بأفضل حال بعد أن مكثت بالمستشفى لمدة يومين فقط .