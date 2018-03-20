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أمير تبوك يطلع على المشاريع الكهربائية التي تنفذ بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على المشاريع الكهربائية التي تنفذ بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=554672
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير إدارة كهرباء منطقه تبوك المهندس مساعد بن فهد القباع الذي قدم لسموه تقريرًا عن المشاريع التي الجاري تنفيذها بالمنطقة والمشاريع المستقبلية لتعزيز المنظومة الكهربائية بشبكة منطقة تبوك لعام 2018م، التي تجاوزت تكلفتها اكثر من 9 مليار ريال.
وأكد سمو أمير المنطقة أن هذه المشاريع ستعمل على تقديم خدمات كهربائية بشكل مميز في ظل الدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, لقطاع الكهرباء في المنطقة لخدمة المواطنين, مثنياً سموه على جهود الشركة السعودية للكهرباء واعتماد مشاريعها المستقبلية بالمنطقة وإنهاء المشاريع القائمة بالزمن المحدد .
من جهته أعرب المهندس القباع عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته لمشاريع الكهرباء بالمنطقة وما يقدم من خدمات للمشتركين سواء في مدينة تبوك أو في بقية محافظات ومراكز بالمنطقة.
واشتمل التقرير على المشاريع الجاري تنفيذها  لعدد 13 مشروع بقيمة إجمالية 4 مليار حيث وصلت نسبة الانجاز لبعض المشاريع الى 97% في حين بلغ عدد المشاريع المعتمدة لتعزيز المنظومة الكهربائية بشبكة تبوك 3 مشاريع جديده بقيمة اجمالية اربعة مليار وثلاثمئة وخمسة عشر مليون ريال  وهي محطة تحويل شرق تبوك وربطها بشبكة التوزيع ( المزارع ) بقيمة 145 مليون ريال والمتوقع تشغيلها في 20 20 م ومشروع ربط المنطقة الغربية بخط هوائي جهد ( 380) ك.ف  لربط منطقة الشمال الغربي (ضباء-الوجه)  170 مليون ريال ومن المتوقع تشغيلها في 2019 م ومشروع ربط ( المدينة المنورة – تبوك ) بخط تيار مستمر بجهد  500 ك.ف بمبلغ 4 الاف مليون ريال ومن المتوقع تشغيلها في 2021 م وحيث انه من المتوقع البدء في التشغيل التجريبي في وحده التوليد الثانية لمحطة ضباء الخضراء خلال الربع الثاني لهذا العام

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