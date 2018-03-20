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بالتعاون مع فريق تطوعي..تأهيل الرياض يرفِّه عن “150” من ذوي الإعاقة ببرنامج خاص

بالتعاون مع فريق تطوعي..تأهيل الرياض يرفِّه عن “150” من ذوي الإعاقة ببرنامج خاص
http://almnatiq.net/?p=554699
المناطق - الرياض

نظم مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجاً ترفيهيا استفاد منه “150” حالة من نزلائه، بالتعاون مع مجموعة بوارق الخير التطوعية، حيث تضمن البرنامج العديد من الفقرات التي اشتملت على مسابقات خفيفة تحاكي المستوى الذهني والإدراكي للنزلاء الذين تفاعلوا معها بحضور ومشاركة عدد من منسوبي المركز .

واختتم البرنامج بتقديم الهدايا التذكارية للنزلاء وقدم مدير المركز خضر بن صالح الزهراني شكره وتقديره لإدارة مجموعة بوارق الخير على هذه الزيارة، مشدداً على أن مثل هذه الزيارات والبرامج تحمل أهمية كبرى لنزلاء المركز من النواحي الاجتماعية والنفسية والطبية، وتساهم في ربط الفئات التي ترعاها فروع الوزارة بالمجتمع الخارجي ودمجهم فيه.

وأكد الزهراني أن أبواب المركز مفتوحة للفرق التطوعية والجهات الخارجية لزيارة النزلاء وتنظيم برامج منوعه لهم، بعد التنسيق مع ادارة البرامج والانشطه بالمركز . يذكر أن تأهيل الرياض يرعى “283” حالة تختلف درجات الإعاقة لديهم، ويقدم لهم خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية تحت إشراف كادر طبي اجتماعي نفسي متخصص في التعامل مع هذه الحالات.

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