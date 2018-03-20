شاهد..الأمير خالد بن سلمان: إيران تريد زعزعة أمن المنطقة برمتها

المناطق - الرياض

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إن إيران تريد إنشاء حزب الله آخر في اليمن، لشن حرب بالوكالة هناك.

وأضاف سموه خلال مقابلة مع قناة “CNN” الأمريكية أن إيران لا تريد زعزعة استقرار المملكة فحسب، بل المنطقة برمتها، مؤكداً أن المشكلة مع طهران في سلوكها ورغبتها في التوسع، وشدد سموه على أن مشكلة إيران تكمن في سلوكها وأيديولوجيتها التوسعية.

وفي الشأن اليمني، أورد سموه أن ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن مدعومة من إيران الراعي الأكبر للإرهاب، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية هي أكبر الدول الداعمة لليمن، وبين أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة تغطي جميع المناطق اليمنية.