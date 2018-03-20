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تحطم طائرة عسكرية بريطانية في ويلز

تحطم طائرة عسكرية بريطانية في ويلز
http://almnatiq.net/?p=554705
المناطق - وكالات
أكدت وزارة الدفاع البريطانية تحطم طائرة من طراز “هوك” في قاعدة في ويلز، الثلاثاء، حسبما أفادت الوزارة في تغريدة على موقع “تويتر”.

وتحطمت الطائرة في قاعدة “فالي” الجوية في جزيرة “أنغليسي” شمالي ويلز.

ولم تتضح بعد حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، لكن الطائرة تتسع لشخصين.

وقالت القوات الجوية الملكية البريطانية على “تويتر”: “علمنا اليوم بحادث في قاعدة فالي الجوية ويتعلق بطائرة هوك. نحقق في الحادث”.

وذكرت وزارة الدفاع والشرطة المحلية أيضا أنهما تحققان في الأمر.

وتستخدم قاعدة “فالي” في التدريب على قيادة طائرات “هوك”.

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