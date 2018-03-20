ترامب: العلاقات مع المملكة في أحسن حالاتها

وأوضح ترامب أن العلاقات الأمريكية السعودية ربما تكون أفضل في الوقت الحالي من أي وقت مضى. و أن قمة الرياض شهدت أروع الاجتماعات التي عقدتها.

وأضاف ترامب : “اتفقنا على إنهاء العلاقة بين أي دولة والإرهاب ونعمل مع السعودية بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب” و قال “خلال شهر سترون ما سأقوم به تجاه إيران”

ويزور ولي العهد، الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.