احدث الأخبار

ترامب: العلاقات مع المملكة في أحسن حالاتها
أبرز المواد
 حريق يخلي طالبات المدرسة الابتدائية التاسعة والخمسون بحي المنار بالدمام
المنطقة الشرقية
 بالفيديو توقف سيارة على طريق سريع والسبب لايصدق
أبرز المواد
 مواهب وابداعات مسرح تعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 تحطم طائرة عسكرية بريطانية في ويلز
أبرز المواد
 شاهد..الأمير خالد بن سلمان: إيران تريد زعزعة أمن المنطقة برمتها
أبرز المواد
 جريمة حوثية بحق طاقم إسعاف باليمن أثناء تأدية مهمتهم
أبرز المواد
 بالتعاون مع فريق تطوعي..تأهيل الرياض يرفِّه عن “150” من ذوي الإعاقة ببرنامج خاص
منطقة الرياض
 البيئة: تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في القويعية
أبرز المواد
 صورة لمدير تعليم الطائف مع أحد أشبال الكشافة تنال إعجاب رواد شبكات التواصل
منطقة مكة المكرمة
 جوازات العاصمة المقدسة بمركز العمليات الموحدة (911)
منطقة مكة المكرمة
 عربة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها لمنسوبي تعليم عسير
منطقة عسير
مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

أبرز المواد
قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

أبرز المواد
ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

أبرز المواد
قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

أبرز المواد

ترامب: العلاقات مع المملكة في أحسن حالاتها

ترامب: العلاقات مع المملكة في أحسن حالاتها
http://almnatiq.net/?p=554711
المناطق - الرياض

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإشادة بالصداقة الكبيرة التي تجمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 وأوضح ترامب أن العلاقات الأمريكية السعودية ربما تكون أفضل في الوقت الحالي من أي وقت مضى. و أن قمة  الرياض شهدت أروع الاجتماعات التي عقدتها.

وأضاف ترامب : “اتفقنا على إنهاء العلاقة بين أي دولة والإرهاب ونعمل مع السعودية بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب” و قال “خلال شهر سترون ما سأقوم به تجاه إيران”

ويزور ولي العهد، الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ولن تقتصر الزيارة على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الكونغرس، بل ستشمل أيضا لقاءات مع مديري أكبر الشركات في السليكون فالي ومدينة سياتل

روابط ذات صلة

بالفيديو توقف سيارة على طريق سريع والسبب لايصدق

بالفيديو توقف سيارة على طريق سريع والسبب لايصدق
تحطم طائرة عسكرية بريطانية في ويلز

تحطم طائرة عسكرية بريطانية في ويلز
شاهد..الأمير خالد بن سلمان: إيران تريد زعزعة أمن المنطقة برمتها

شاهد..الأمير خالد بن سلمان: إيران تريد زعزعة أمن المنطقة برمتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*