ترامب: العلاقات مع المملكة في أحسن حالاتها

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإشادة بالصداقة الكبيرة التي تجمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح ترامب أن العلاقات الأمريكية السعودية ربما تكون أفضل في الوقت الحالي من أي وقت مضى. و أن قمة الرياض شهدت أروع الاجتماعات التي عقدتها.
وأضاف ترامب : “اتفقنا على إنهاء العلاقة بين أي دولة والإرهاب ونعمل مع السعودية بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب” و قال “خلال شهر سترون ما سأقوم به تجاه إيران”
ويزور ولي العهد، الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
ولن تقتصر الزيارة على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الكونغرس، بل ستشمل أيضا لقاءات مع مديري أكبر الشركات في السليكون فالي ومدينة سياتل
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