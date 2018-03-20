احدث الأخبار

مواهب وابداعات مسرح تعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 تحطم طائرة عسكرية بريطانية في ويلز
أبرز المواد
 شاهد..الأمير خالد بن سلمان: إيران تريد زعزعة أمن المنطقة برمتها
أبرز المواد
 جريمة حوثية بحق طاقم إسعاف باليمن أثناء تأدية مهمتهم
أبرز المواد
 بالتعاون مع فريق تطوعي..تأهيل الرياض يرفِّه عن “150” من ذوي الإعاقة ببرنامج خاص
منطقة الرياض
 البيئة: تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في القويعية
أبرز المواد
 صورة لمدير تعليم الطائف مع أحد أشبال الكشافة تنال إعجاب رواد شبكات التواصل
منطقة مكة المكرمة
 جوازات العاصمة المقدسة بمركز العمليات الموحدة (911)
منطقة مكة المكرمة
 عربة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها لمنسوبي تعليم عسير
منطقة عسير
 مدير جامعة الملك خالد: الأمير تركي بن طلال ساعد قوي لأخيه أمير منطقة عسير
منطقة عسير
 وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة ويبارك حصول نظام “فارس” على جائزة القمة العالمية
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على المشاريع الكهربائية التي تنفذ بالمنطقة
منطقة تبوك
مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

أبرز المواد
ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

أبرز المواد
قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

أبرز المواد
قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

أبرز المواد

مواهب وابداعات مسرح تعليم الطائف

مواهب وابداعات مسرح تعليم الطائف
http://almnatiq.net/?p=554712
الطائف - عادل الزهراني
 تتواصل  إبداعات المنافسات المسرحية بين مدارس تعليم الطائف والتي أظهرت فيها الإبداع والمواهب وكلنا نعلم أهمية المسرح في وقتنا الحاضر لما له من إظهار المحتوى المطلوب لإيصاله إلى المشاهد والمتابع.
وكما قيل اعطني ( مسرحا اعطيك  شعبا مثقفا).
وثمن رئيس النشاط الثقافي بإدارة النشاط الطلابي بتعليم الطائف بالابداعات التي شاهدها في المسرح من خلال العروض المقدمه وأكد على الدور التي اولتها إدارة التعليم ممثله في مدير التعليم الأستاذ. محمد عامر النفيعي ومتابعة من مدير النشاط الأستاذ. سامي عايض العصيمي.
ومن جهة أخرى واصل المشرف على البرنامج المشرف التربوي الأستاذ. مشعل عايد المالكي على تقديم ماهو أفضل لجميع المدارس المشاركة وتسخير الإمكانيات للظهور بالمظهر اللائق للعروض المسرحية .
وبين المالكي اهمية المسرح متزامن مع المناهج الدراسية في تقديم الأشياء التربوية والدينية والاجتماعية وغرسها في نفوس أبنائنا الطلاب.

روابط ذات صلة

صورة لمدير تعليم الطائف مع أحد أشبال الكشافة تنال إعجاب رواد شبكات التواصل

صورة لمدير تعليم الطائف مع أحد أشبال الكشافة تنال إعجاب رواد شبكات التواصل
جوازات العاصمة المقدسة بمركز العمليات الموحدة (911)

جوازات العاصمة المقدسة بمركز العمليات الموحدة (911)
محافظ الطائف يدشن اقسام الطوارئ بمستشفى الأطفال بسعة 50 سرير

محافظ الطائف يدشن اقسام الطوارئ بمستشفى الأطفال بسعة 50 سرير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*