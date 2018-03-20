مواهب وابداعات مسرح تعليم الطائف

الطائف - عادل الزهراني

تتواصل إبداعات المنافسات المسرحية بين مدارس تعليم الطائف والتي أظهرت فيها الإبداع والمواهب وكلنا نعلم أهمية المسرح في وقتنا الحاضر لما له من إظهار المحتوى المطلوب لإيصاله إلى المشاهد والمتابع.

وكما قيل اعطني ( مسرحا اعطيك شعبا مثقفا).

وثمن رئيس النشاط الثقافي بإدارة النشاط الطلابي بتعليم الطائف بالابداعات التي شاهدها في المسرح من خلال العروض المقدمه وأكد على الدور التي اولتها إدارة التعليم ممثله في مدير التعليم الأستاذ. محمد عامر النفيعي ومتابعة من مدير النشاط الأستاذ. سامي عايض العصيمي.

ومن جهة أخرى واصل المشرف على البرنامج المشرف التربوي الأستاذ. مشعل عايد المالكي على تقديم ماهو أفضل لجميع المدارس المشاركة وتسخير الإمكانيات للظهور بالمظهر اللائق للعروض المسرحية .

وبين المالكي اهمية المسرح متزامن مع المناهج الدراسية في تقديم الأشياء التربوية والدينية والاجتماعية وغرسها في نفوس أبنائنا الطلاب.