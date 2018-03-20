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حريق يخلي طالبات المدرسة الابتدائية التاسعة والخمسون بحي المنار بالدمام

حريق يخلي طالبات المدرسة الابتدائية التاسعة والخمسون بحي المنار بالدمام
http://almnatiq.net/?p=554718
المناطق - الدمام

نشب حريق في المدرسة الابتدائية التاسعة والخمسون بحي المنار بالدمام، وانحصر الحريق في المنور الخاص بالطابق الأرضي، وتم إخلاء الطالبات من المدرسة وباشرت فرقة الدفاع المدني وإدارة الأمن والسلامة الحادث.

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص بأن حادث الحريق الذي نشب في المدرسة التاسعة والخمسون الابتدائية بحي المنار محدود جدا حيث كان منحصرا في المنور الخاص بالطابق الأرضي ولم يحدث أي التماس كهربائي وقد تم على الفور إخلاء الطالبات من المدرسة وباشرت فرقة الدفاع المدني وإدارة الأمن والسلامة والتشغيل والصيانة مهامها ولم يحدث بحمد الله أي إصابات أو أضرار.

وأضاف أن الحادث كان محل متابعة مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان حيث قام بزيارة للمدرسة واطلع على موقع الحادثة والتقى الأهالي واستمع إليهم وأكد بأن المدرسة في وضع مستقر ولله الحمد ولا يستدعي القلق حيث قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بسلامة الطالبات.

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