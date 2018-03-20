“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله

المناطق - الرياض

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، -في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للوزارة- أن بعض رموز الجماعة الذين هربوا من مصر في الستينات والسبعينات الميلادية من القرن الماضي، انخرطوا في التدريس في التعليم العام والجامعي السعودي، فتأثر بهم بعض المسؤولين والمشرفين والمعلمين الذين أسهموا في صياغة المناهج الشرعية ونظموا النشاطات الطلابية وفق منهج الجماعة المنحرف. مشيرًا إلى أن “الغيورين على الدين والوطن لم ينتبهوا إلى خطر الجماعة إلا في وقت متأخر؛ حيث بدأت الجهود ولا تزال لتخليص النظام التعليمي من شوائب منهج الجماعة”.

وقال وزير التعليم إن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول “غزو فكر جماعة الإخوان المسلمين لنظام التعليم في المملكة”، حقيقة لا تقبل النقاش.

واستعرض العيسى جهود التعليم في محاربة الفكر المتطرف من خلال إعادة صياغة المناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية، وضمان خلوها من منهج جماعة الإخوان المحظورة، ومنع الكتب المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من جميع المدارس والجامعات، كذلك إبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة أو فكرها أو رموزها من أي منصب إشرافي أو من التدريس، والتوعية بخطر فكر الجماعة من خلال الأنشطة الفكرية في الجامعات والمدارس.