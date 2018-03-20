احدث الأخبار

“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله
أبرز المواد
 ترامب: العلاقات مع المملكة في أحسن حالاتها
أبرز المواد
 حريق يخلي طالبات المدرسة الابتدائية التاسعة والخمسون بحي المنار بالدمام
المنطقة الشرقية
 بالفيديو توقف سيارة على طريق سريع والسبب لايصدق
أبرز المواد
 مواهب وابداعات مسرح تعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 تحطم طائرة عسكرية بريطانية في ويلز
أبرز المواد
 شاهد..الأمير خالد بن سلمان: إيران تريد زعزعة أمن المنطقة برمتها
أبرز المواد
 جريمة حوثية بحق طاقم إسعاف باليمن أثناء تأدية مهمتهم
أبرز المواد
 بالتعاون مع فريق تطوعي..تأهيل الرياض يرفِّه عن “150” من ذوي الإعاقة ببرنامج خاص
منطقة الرياض
 البيئة: تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في القويعية
أبرز المواد
 صورة لمدير تعليم الطائف مع أحد أشبال الكشافة تنال إعجاب رواد شبكات التواصل
منطقة مكة المكرمة
 جوازات العاصمة المقدسة بمركز العمليات الموحدة (911)
منطقة مكة المكرمة
مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

أبرز المواد
قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

أبرز المواد
ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

أبرز المواد
قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

قبيل فرش “السجادة الحمراء” لولي العهد بأمريكا..هذه أبرز الملفات الحيوية للزيارة

أبرز المواد

“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله

“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله
http://almnatiq.net/?p=554729
المناطق - الرياض

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، -في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للوزارة- أن بعض رموز الجماعة الذين هربوا من مصر في الستينات والسبعينات الميلادية من القرن الماضي، انخرطوا في التدريس في التعليم العام والجامعي السعودي، فتأثر بهم بعض المسؤولين والمشرفين والمعلمين الذين أسهموا في صياغة المناهج الشرعية ونظموا النشاطات الطلابية وفق منهج الجماعة المنحرف. مشيرًا إلى أن “الغيورين على الدين والوطن لم ينتبهوا إلى خطر الجماعة إلا في وقت متأخر؛ حيث بدأت الجهود ولا تزال لتخليص النظام التعليمي من شوائب منهج الجماعة”.

وقال وزير التعليم إن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول “غزو فكر جماعة الإخوان المسلمين لنظام التعليم في المملكة”، حقيقة لا تقبل النقاش.

واستعرض العيسى جهود التعليم في محاربة الفكر المتطرف من خلال إعادة صياغة المناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية، وضمان خلوها من منهج جماعة الإخوان المحظورة، ومنع الكتب المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من جميع المدارس والجامعات، كذلك إبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة أو فكرها أو رموزها من أي منصب إشرافي أو من التدريس، والتوعية بخطر فكر الجماعة من خلال الأنشطة الفكرية في الجامعات والمدارس.

روابط ذات صلة

ترامب: العلاقات مع المملكة في أحسن حالاتها

ترامب: العلاقات مع المملكة في أحسن حالاتها
بالفيديو توقف سيارة على طريق سريع والسبب لايصدق

بالفيديو توقف سيارة على طريق سريع والسبب لايصدق
تحطم طائرة عسكرية بريطانية في ويلز

تحطم طائرة عسكرية بريطانية في ويلز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*